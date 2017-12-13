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    Политика

    Заседание суда по Муравицкому перенесено на неопределенный срок

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (303)

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    Решение о переносе заседания по определению подсудности дела журналиста Василия Муравицкого принято из-за того, что конвой не доставил журналиста на рассмотрение дела.
    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Сергей Форест

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (ВССУ) перенес на неопределенный срок заседание по определению подсудности дела журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в Украине в госизмене за свои публикации в СМИ, передает корреспондент РИА Новости.

    Суд по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Сергей Форест
    Журналист Муравицкий на суде: "мне некуда бежать, я украинец"

    Ранее Королёвский районный суд Житомира перенес на 20 декабря рассмотрение дела Муравицкого по существу. Его адвокаты обратились в ВССУ с ходатайством о смене подсудности.

    "Судебное заседание переносится",- заявил судья Андрей Солодков.

    Такое решение принято из-за того, что конвой не доставил журналиста на рассмотрение дела. Дата заседания будет названа защитникам позднее.

    Служба безопасности Украины задержала Муравицкого в Житомире 1 августа. Его подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. По решению суда Муравицкий находится под арестом.

    Журналист вину не признает, защита считает обвинения абсурдными, а Союз журналистов Украины говорит о нарушении властями прав человека и международного права.

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