На войне как на войне. Медиа-эксперты искали объективность

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Ситуация с соблюдением журналистских стандартов в украинских медиа "очень и очень печальная", в публикациях и в телесюжетах часто не соблюдается баланс мнений, факты не отделены от комментариев, много манипуляций и "джинсы", тогда как общественно важные темы замалчиваются… А профессиональный уровень журналистов таков, что Украине сложно рассчитывать на победу в информационной войне. Такие оценки можно было услышать в четверг от представителей общественных организаций, мониторящих СМИ.

Порошенко и Гройсман — герои "паркета"

По данным общественной организации "Детектор медиа", осуществлявшей системный мониторинг центральных украинских телеканалов, среди сюжетов "с признаками заказа" (то есть — "джинсы") значительную часть составляют материалы "паркетного" характера.

Что такое "паркет"?

"Это некритичное освещение органов власти, высоких должностных лиц, несбалансированные комментарии должностных лиц или политиков на разные темы", — отметила исполнительный директор "Детектор медиа" Диана Дуцик.

И кто же герои "паркетных" материалов? Да понятно кто. По словам Дуцик, чаще всего в материалах с признаками заказа или "паркета" в позитивном контексте упоминались президент Украины Петр Порошенко и премьер Владимир Гройсман.

Например, в ноябре Гройсман в течение мониторингового периода (одна неделя) упоминался 21 раз, Порошенко — 17 раз; в это же время в позитивном контексте также упоминались глава МВД Арсен Аваков (14 раз), секретарь СНБО Александр Турчинов (9 раз), глава парламентской фракции партии "Народный фронт" Максим Бурбак (5 раз), министр юстиции Павел Петренко (5 раз), лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк (4 раза), генпрокурор Юрий Луценко (4 раза) и некоторые другие чиновники и депутаты.

Дуцик отметила, что такая же тенденция наблюдается и на региональных каналах, там в позитивном контексте предпочитают показывать представителей местной власти — губернаторов, мэров…

Власть плохая, лидеры — хорошие

Телеканалы "Интер" и "Украина" (их в "Детектор медиа" объявили самыми большими нарушителями стандартов по итогам года) постоянно продвигают некоторых "активных медиа-персон". Так, по словам Дуцик, "Интер" постоянно продвигает Сергея Каплина, а "Украина" — Олега Ляшко. Кроме того, оба телеканала "в позитивной динамике постоянно представляют оппозицию в целом и "Оппозиционный блок" в частности".

Дуцик отметила и такой момент: телеканалы в позитивном ключе представляют президента и премьера, но при этом — "власть в целом представляется негативно".

По ее словам, тут "правда, какая-то шизофрения, потому что — власть плохая, все пропало, страна приходит в упадок и т.д.", но при этом эти люди, президент и премьер — они хорошие, они как бы "над процессом"…

Добавим от себя: любопытно было бы в этом ключе проанализировать контент президентского "5 канала", но он у радетелей стандартов в главных нарушителях не числится.

"Что такое баланс мнений?"

Чаще всего журналисты всех телеканалов нарушали стандарт баланса мнений, отметила Дуцик. Добавив, что "до сего времени в журналисткой среде есть дискуссия относительно того, как трактовать этот стандарт, что такое баланс мнений, как, особенно, это касается важных вопросов, связанны и с Минским процессом, и с событиями в зоне АТО, и с другими чувствительными темами, которые относятся к войне…".

Действительно, если вы посмотрите новостные выпуски украинских телеканалов (в том числе якобы "оппозиционных"), то никакого "баланса мнений" не обнаружите, зато услышите про "террористов" (которые, по версии украинского ТВ, одни только и обстреливают Донбасс).

Стоит ли удивляться тому факту, что жители подконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не очень доверяют украинским СМИ. По словам Дуцик, в качестве "одной из причин недоверия они как раз называли неадекватное и необъективное, по их мнению, освещение событий, связанных с войной на востоке".

Представитель "Детектор медиа" призвала СМИ более серьезно относиться к этой тематике, "несмотря на усталость".

"Какая усталость может быть? Мы не вышли из войны, она идет, люди гибнут, и мы не можем говорить об усталости… и мы должны продолжать свою работу…", — заявила Дуцик.

С кем война и почему ее "замалчивают" СМИ

Но с кем, собственно, война? Тут ратующие за объективность "оценщики" медиа сами теряют всякую объективность и заявляют безапелляционно: война идет с Россией, пусть и — "необъявленная". Так определила характер событий исполнительный директор негосударственного аналитического центра "Институт демократии им. Пилипа Орлика" Светлана Еременко (эта организация мониторит контент региональных СМИ в нескольких областях Украины).

Читайте также — Донбасс: жизнь от перемирия до перемирия

По ее словам, региональные СМИ стараются эту войну не замечать.

"Очень досадно об этом говорить, потому что в Украине четвертый год войны, а региональные медиа практически замалчивают эту тематику, замалчивают эту тему. В печатных медиа мы вообще видим 1%-2% материалов, которые посвящены тем событиям, которые связаны с необъявленной войной России против Украины", — сказала Еременко.

Она добавила, что еще меньше внимания уделяют проблемам вынужденных переселенцев — 0,8%-1%. А это тоже очень досадно, потому что за четыре года войны (по версии Института демократии — "войны с Россией") украинская власть почему-то "почти ничего не сделала для того, чтобы помочь им решить их проблемы".

Они "цитируют Путина"

Итак, региональные СМИ игнорируют войну, более того — некоторые из них "проводят пророссийскую политику, антиукраинскую откровенно, и это уже четвертый год", подчеркнула Еременко, приведя в качестве примера одно популярное одесское интернет-издание.

По словам представителя "Института демократии", это издание якобы "не скрываясь, манипулирует сознанием граждан".

И не только Одесса! Еще одно издание, донецкое — писало о проблемах региона, о том, что "люди голодают, что нет продуктов...".

"Но они не называли причины, они ничего не говорили про агрессию России против Украины", — возмутилась Еременко. По ее словам, сейчас ситуация еще хуже: "сайт (издания — Ред.) перепечатывает, просто перепечатывает информацию с сепаратистских сайтов, которые цитируют Путина, которые цитируют марионеток Кремля…".

"И все это открыто происходит в украинском издании, и никто на это, к сожалению, никак не реагирует. Я думаю, что это недопустимо", — констатировала представитель центра.

Она также заявила, что медиа-экспертам, медиа-организациям и журналистам следует "бдумать эту ситуацию".

"Надо принимать уже какие-то решения и как-то реагировать всем вместе, всем обществом на такие проявления антиукраинской откровенной пропаганды", — призвала Еременко.

По всей видимости, в "Институте демократии" и мысли не допускают, что в обществе могут быть разные точки зрения, что далеко не все украинцы считают гражданскую войну на востоке Украины "войной с Россией", а о причинах конфликта можно спорить.

Читайте также: Поднимите всем веки. Соцсети потрясены исповедью Арестовича

Такой мысли не допускают и во властных кабинетах. Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко выразил надежду на скорое (до Нового года) исчезновение "пророссийских" и "ватных" СМИ.

"Наших людей запугивают…"

Светлана Еременко также пожаловалась на непрофессионализм украинских журналистов.

"Мы уже устали говорить о том, что чрезвычайно низкий профессиональный уровень журналистов. В некоторых регионах журналисты не знаю, что такое стандарты журналистики, не соблюдают кодекс журналистской этики, и это, собственно, факт", — констатировала она.

По словам представителя "Института демократии", ситуация в украинской журналистике "очень и очень печальна, и с каждым годом она, к сожалению, не улучшается, а только ухудшается".

И в целом украинские СМИ "не отображают жизни в Украине, и это очень заметно".

Особенно пугает то, что от 20 до 30% материалов в региональных интернет СМИ (и до 5% в печатных СМИ) — "это криминальные новости", отметила Еременко.

"Собственно, наших людей запугивают такими ужасными вещами, которые происходят. Причем, происходят не только в этом регионе, где выходит сайт, а эти материалы стягиваются со всей Украины", — отметила Еременко.

Добавим от себя: запугивать начали давно, некоторые эксперты обращали внимание на "хоррор-новости" задолго до евромайдана, спрашивая: к чему же нас готовят? Теперь понятно, к чему. Готовили к большой крови…

С "такой журналистикой" не победить в информационной войне

Еременко также подчеркнула, что в региональных печатных медиа "читателям нечего читать": от 30% до 40% материалов — кроссворды, рецепты и т. д. "Очень мало аналитики, фактически ее нет… Почти нет профессиональных интересных интервью", — добавила она.

Еременко рассказала, что "Институт демократии" проводил множество тренингов по стандартам, по кодексу журналистской этики, по журналистским расследованиям — "но, к сожалению, ситуация не улучшается, то есть, уровень журналистов почему-то не повышается".

Поэтому, добавила она, решили зайти с другой стороны — "повышать медиа-грамотность граждан", которые "к сожалению, до сих пор доверяют СМИ и не понимают, что информацию нужно воспринимать критично".

Читайте также: "Освободите узника совести": Amnesty International обратилась к властям Украины

Представитель "Института демократии" призвала сплотить усилия и "работать над тем, чтобы, во-первых, повысить профессиональный уровень журналистов".

"Потому что с такой журналистикой, с таким уровнем… мы не победим в информационной войне, как и вообще в войне, и не построим цивилизованную сильную украинскую державу", — резюмировала Еременко.