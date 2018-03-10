Внефракционный народный депутат Евгений Мураев убежден, что "вопрос Крыма для России даже не политический, а вопрос выживания". Поэтому, убежден политик, надеется на то, что полуостров удастся вернуть посредством политики, не стоит.
По мнению нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Евгения Мураева, в Украине осталось всего несколько позиций, на которых можно хорошо заработать: заниматься борьбой с коррупцией, войной или быть волонтером и активистом.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".