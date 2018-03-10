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    Евгений Мураев

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 28
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    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Антироссийские санкции больше всего ударили по Украине - нардеп
    05:16 03.02.2018
    3270США - Россия: санкции преткновения
    Внефракционный народный депутат Евгений Мураев утверждает, что Украина в результате антироссийских санкций Запада потеряла половину ВВП.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Блокада NewsOne. Владелец канала намерен просить помощи в ЕС и США
    11:26 04.12.2017
    1015Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Евгений Мураев заявил, что о блокаде телеканала будут незамедлительно поставлены в известность еврокомиссары, Госдепартамент США, иностранный дипломатический корпус в Украине и прочие инстанции".
    Активисты начали блокаду работы телеканала NewsOne
    Радикалы ответили Авакову: NewsOne не разблокируют до извинений Мураева
    10:59 04.12.2017
    2002Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Организаторы блокады телеканала считают, что его владелец Евгений Мураев "опозорил Евромайдан". Они не намерены убирать возведенные баррикады.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Владелец NewsOne обвинил АП в блокировании его телеканала
    20:31 03.12.2017
    1938Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести"
    Как отметил Мураев в эфире NewsOne, его телеканал - единственный, "который прикладывает максимум сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране".
    Скандал в прямом эфире из-за Евромайдана. Видео
    Скандал в прямом эфире из-за Евромайдана. Нардепы покинули студию 
    01:46 30.11.2017
    22553Расследование убийств на Майдане. Медленно и скрытно
    Группу народных депутатов возмутило заявление внефракционного коллеги Евгения Мураева о том, что, по его мнению, Евромайдан не был революцией.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Украина не сможет вернуть Крым ни военным, ни политическим путем - нардеп
    01:16 12.10.2017
    5790Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Внефракционный народный депутат Евгений Мураев убежден, что "вопрос Крыма для России даже не политический, а вопрос выживания". Поэтому, убежден политик, надеется на то, что полуостров удастся вернуть посредством политики, не стоит.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Мураев: заявление Юнкера об Украине - это издевательство над туземцами
    00:16 30.08.2017
    2160Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Внефракционный народный депутат отметил, что, "находясь в кругу своих, "белых людей", председатель Еврокомиссии позволил себе откровенно язвительный тон по отношению к "своему другу Порошенко".
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Мураев прокомментировал расследование ГПУ: очередной спектакль
    13:58 14.08.2017
    530
    Как отметил внефракционный нардеп Евгений Мураев, интерес Генеральной прокуратуры к уплате налогов возник в связи с тем, что "в воздухе все сильнее стало пахнуть внеочередными выборами".
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Генпрокуратура заподозрила нардепа Мураева в неуплате налогов
    12:40 14.08.2017
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    В материалах суда отмечается, что назначена внеплановая документальная проверка Мураева по вопросам соблюдения требований налогового, валютного законодательства за период с 1998 по 2016 годы.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Мураев: Запад уже не борется с РФ, Украина ему не интересна
    10:29 12.07.2017
    3820Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    По мнению народного депутата Евгения Мураева, Украине будет крайне сложно привлечь внимание западных партнеров к своим проблемам.
    Верховная Рада. Архивное фото
    Закон о реинтеграции Донбасса. Перенесли, чтобы не выбрасывать в мусор - Мураев
    15:48 11.07.2017
    446Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    По словам народного депутата Евгения Мураева, украинские власти получили четкий сигнал от власти, что закон о реинтеграции Донбасса не может быть альтернативой Минским соглашениям.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Охота на депутатов. Был бы человек, а дело придумают - Мураев
    14:44 21.06.2017
    786Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    По словам народного депутата Евгения Мураева, инициированные антикоррупционными органами дела в отношении ряда нардепов не имеют перспективы и рискуют развалиться.
    Евгений Мураев об олигархии. Видео
    Мураев об "истории олигархии" в Украине 
    00:56 31.05.2017
    651
    Внефракционный народный депутат Евгений Мураев заявил, что олигархи в стране появились с помощью паразитирования на государственном секторе.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    США и Европа уже готовы к смене власти в Украине - Мураев
    10:21 18.05.2017
    30072
    Западные партнеры ждут повода, чтобы сменить власть, которая, не имея поддержки в обществе, собирается установить в Украине жесткий тоталитарный режим.
    Евгений Мураев о запрете российских сайтов. Видео
    Мураев о возможности не выполнять решение о блокировании сайтов РФ 
    01:56 17.05.2017
    2977Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    Внефракционный народный депутат утверждает, что "запретить доступ к сайтам может только суд, а не Совет национальной безопасности Украины, поэтому провайдеры могут указ не выполнять".
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    Мураев: за критику Трампа расплатятся все
    15:57 18.01.2017
    15196Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По мнению народного депутата Евгения Мураева, украинская дипломатия не сможет нивелировать последствия критики украинской властью кандидата в президенты США Дональда Трампа.
    Евгений Мураев. Архивное фото
    Раскол в "Оппозиционном блоке" был неизбежен - Мураев
    14:57 18.01.2017
    10001Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее
    По мнению народного депутата Евгения Мураева, разделившись на несколько частей, "Оппозиционный блок" рискует серьезно потерять в электоральном плане.
    Евгений Мураев. Архивное фото
    Мураев: разговоры о зарплатах депутатов - это отвлекающий маневр
    12:28 18.01.2017
    783
    По мнению народного депутата Евгения Мураева, тема поднятия зарплат депутатам была искусственным вбросом, с помощью которого общество отвлекли от действительно важных вещей.
    Евгений Мураев. Архивное фото
    Протесты в Киеве. Все только начинается - Мураев
    11:30 15.11.2016
    27598Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    По словам народного депутата Евгения Мураева, в ближайшее время в Украине возможны социальные взрывы. Люди устали терпеть действующую власть и готовы призвать ее к ответу за беспредел.
    Мураев: антикоррупционер, волонтер и активист - самые денежные професси
    Мураев: антикоррупционер, волонтер и активист - самые денежные профессии 
    19:53 11.11.2016
    907
    По мнению нардепа от фракции "Оппозиционный блок" Евгения Мураева, в Украине осталось всего несколько позиций, на которых можно хорошо заработать: заниматься борьбой с коррупцией, войной или быть волонтером и активистом.
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