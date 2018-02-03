Антироссийские санкции больше всего ударили по Украине - нардеп

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КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Санкции, которые ввели США и Европа в отношении Российской Федерации, лишили Украину половины ВВП, заявил внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

"Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы – половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?", — заявил нардеп в эфире телеканала NEWSONE.

При этом политик указал, что в Украине закрывают заводы "и создают из них музеи вместо того, чтобы развивать промышленность".

"Когда им (власти — Ред.) надо торговать, то они торгуют. Они покупают все, что необходимо, а продают туда конфеты. А наш бизнес и производство должны загибаться. Мы делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по эти заводам будут водить экскурсии", — подытожил нардеп.

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На днях минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.