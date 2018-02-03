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    Экономика

    Антироссийские санкции больше всего ударили по Украине - нардеп

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (658)

    (обновлено: )610102
    Внефракционный народный депутат Евгений Мураев утверждает, что Украина в результате антироссийских санкций Запада потеряла половину ВВП.
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    facebook.com/yevgeniy.murayev

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Санкции, которые ввели США и Европа в отношении Российской Федерации, лишили Украину половины ВВП, заявил внефракционный народный депутат Евгений Мураев.

    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook
    Гончаров: феерия "Экономические реформы в Украине" закончилась

    "Мир необходим для того, чтобы вернуть хотя бы привычные рынки. Эти санкции убивают Российскую Федерацию, убивают Европу, но больше всего они забрали доходов у наших граждан. Мы потеряли половину ВВП. Россия потеряла 2%, Европа меньше 1%, а мы – половину. Эта санкционная война против кого? Против нас?", — заявил нардеп в эфире телеканала NEWSONE.

    При этом политик указал, что в Украине закрывают заводы "и создают из них музеи вместо того, чтобы развивать промышленность".

    "Когда им (власти — Ред.) надо торговать, то они торгуют. Они покупают все, что необходимо, а продают туда конфеты. А наш бизнес и производство должны загибаться. Мы делали самые технологичные ракеты в мире, а теперь по эти заводам будут водить экскурсии", — подытожил нардеп.

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    На днях минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

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