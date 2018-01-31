Гончаров: феерия "Экономические реформы в Украине" закончилась

РИА Новости Украина

В Украине за последние пять лет инклюзивность экономического развития, или степень распространенности позитивных эффектов влияния экономики на все слои населения, снизилась на 6,8%. Наша страна заняла 49-е место среди 74 развивающихся стран в индексе инклюзивного развития — Inclusive Development Index, но что более важно — индекс IDI Украины снизился на два пункта по сравнению с 2017 годом.

Кроме того пропасть между богатыми и бедными в Украине растет. Ярчайшим проявлением этого можно считать рейтинг самых богатых людей, присутствовавших на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В этом рейтинге президент Украины Петр Порошенко оказался на 9-м месте с капиталом в 1,6 млрд долл. Среди политиков богаче него оказался только президент США Дональд Трамп (6-е место, 4,9 млрд долл.).

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"Поскольку доморощенные олигархи сформировали и продолжают цементировать моноцентрическое общество, построенное по жесткой вертикали, где политический лидер находится на самом верху с непоколебимой мыслью о своей непогрешимости и неразрывной связью с олигархатом, то сейчас мы имеем такой масштабный кризис", — написал директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров на своей странице в Facebook.

Как подчеркнул эксперт, соответственно, за последние годы украинский средний класс потерял не только достойный уровень жизни, а и образ жизни.

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"После этого начинаются сомнения, а не пойти ли снова на майдан или голосовать за оппозицию? К последним себя успели отнести партийцы Тимошенко, Ляшко и Садового. К тому же сегодня избиратели на первое место ставят неэффективность экономики, на второе – коррупцию, на третье – внешние угрозы. Всё логично и вполне рационально, а значит феерия под названием "экономические реформы в Украине" закончилась победой В. Гройсмана", — подытожил Гончаров.