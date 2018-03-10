По словам начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, до конца текущего года будут уже внедрены основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического, и заканчивая оперативным.
Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как будет происходить реформирование "Нафтогаза" по утвержденному правительством плану, и о том, кто выиграет от такой реформы, а кто потеряет.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
По словам начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, до конца текущего года будут уже внедрены основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического, и заканчивая оперативным.