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    управления

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Виктор Муженко
    ВСУ переходят к автоматизированной системе управления войсками - Генштаб
    19:36 26.02.2018
    504Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, до конца текущего года будут уже внедрены основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического, и заканчивая оперативным.
    Денис Монастырский
    УБОП тогда и УБОП Авакова: есть разница, ребята
    18:21 08.02.2018
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    В Департамент по борьбе с организованной преступностью будут набираться опытные кадры, но во избежание злоупотреблений у него в плане законодательства будут связаны руки, отметил Денис Монастырский.
    Нафтогаз Украины
    В чью пользу проходит реформа "Нафтогаза"?
    16:47 18.10.2015
    751
    Генеральный директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, как будет происходить реформирование "Нафтогаза" по утвержденному правительством плану, и о том, кто выиграет от такой реформы, а кто потеряет.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Виктор Муженко
    ВСУ переходят к автоматизированной системе управления войсками - Генштаб
    19:36 26.02.2018
    504
    По словам начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, до конца текущего года будут уже внедрены основные элементы такой системы на различных уровнях, начиная от тактического, и заканчивая оперативным.
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