На видео, которое обнародовала депутат от фракции "Батькивщна" Алена Шкрум слышно, как Ирана Луценко кричит, обращаясь к члену БПП Олегу Недаве, чтобы тот выдавил из президиума Верховной Рады "свободовца" Юрия Левченко.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.