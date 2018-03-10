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    Алена Шкрум

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    На видео, которое обнародовала депутат от фракции "Батькивщна" Алена Шкрум слышно, как Ирана Луценко кричит, обращаясь к члену БПП Олегу Недаве, чтобы тот выдавил из президиума Верховной Рады "свободовца" Юрия Левченко.
    Народный депутат Алена Шкрум
    Верховная Рада по-новому: сокращение комитетов и дебаты
    14:21 21.04.2017
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    Народные депутаты Алена Шкрум и Светлана Войцеховская в эфире "ГС" прокомментировали, как сокращение комитетов ВР и введение дебатов повлияет на эффективность работы парламента.
    Народный депутат Алена Шкрум
    Досрочными выборами не спасти тонущий корабль - Шкрум
    12:39 17.11.2016
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    По мнению народного депутата Алены Шкрум (фракция "Батькивщина"), вероятность проведения досрочных выборов зависит от степени недовольства общества происходящим в стране.
    Народный депутат Алена Шкрум
    Соратница Тимошенко испугалась наказания за ложные данные в декларации
    03:24 16.03.2016
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    Мужем народного депутата Алены Шкрум является глава Коминтерновской РГА Одесской области Дмитрий Наталуха. Судя из переписки, нардеп переживает, что данные, указанные в декларации, могут быть ложными.
    Алена Шкрум
    Часть законов в "безвизовом пакете" просто идиотские - депутат
    12:59 10.11.2015
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    По мнению народного депутата Алёны Шкрум, в числе законов, необходимых для либерализации визового режима с Евросоюзом имеется много манипуляций.
    Алена Шкрум
    Украина выполнила все обязательства перед ЕС - Шкрум
    15:12 21.05.2015
    839Саммит ЕС в Риге
    По мнению народного депутата парламентской фракции "Батькивщина" Алены Шкрум, вопрос перехода на безвизовый режим между Украиной и Европой лежит в плоскости политики.
    Виктор Шокин
    Депутаты потребовали повторного голосования по назначению Шокина
    15:13 10.02.2015
    219Громкие отставки и назначения в Украине
    По версии депутата от "Батькивщины", депутаты "Оппозиционного блока" голосовали за отсутствующих коллег.
    Украинцы разбегаются из страны кто куда. По чьей вине?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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