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    Украина отдала суверенитет заокеанским спонсорам - нардеп

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    (обновлено: )446110
    По словам нардепа Евгения Мураева, от мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реальных событий, которые происходят на Донбассе, "украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу на уши, но мир знает правду".
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    facebook.com/yevgeniy.murayev

    КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Евгений Мураев выразил сожаление, что Украина отдала суверенитет заокеанским спонсорам.

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    По его словам, власть страны выглядит смешной. И замалчивать это уже невозможно, отметил он.

    "От мира нельзя спрятать ни уровень коррупции, ни реальных событий, которые происходят на Донбассе. Да, нашим украинцам можно бесконечно рассказывать и вешать всякую лапшу, повторюсь, на уши, но мир знает правду", — сказал политик в интервью NewsOne.

    Ранее Кабмин принял решение свернуть программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. Свой шаг Киев объяснил попыткой переориентировать экономику и "национальными интересами страны".

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