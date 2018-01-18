Нацсовет по ТВ проверит NewsOne из-за высказываний о Революции Достоинства

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КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Нацсовет по телевидению и радиовещанию назначил проверку телеканалу NewsOne за пропагандистские высказывания относительно Революции Достоинства, а также за популяризацию Вооруженных сил России на основании запроса группы нардепов и обращения СБУ, сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

"На основании депутатского запроса группы народных депутатов — Ирины Геращенко, Ирины Фриз и Марии Ионовой, а также обращения Службы безопасности Украины Национальный совет назначил проверку телеканала NewsOne", — написал Костинский в Facebook.

Предметом внеплановой проверки станут два эпизода.

По словам Костинского, Нацсовет зафиксировал трансляцию передачи "Украинский формат" с участием народного депутата Украины, владельца телеканала NewsOne Евгения Мураева, который заявил о том, что события конца 2013 — начала 2014 годов в Киеве были "государственным переворотом", целью которого было свержение законной власти в Украине.

"Кроме того зафиксировано систематическое поднятие в эфире телеканала темы "государственного переворота в Украине" сотрудниками канала, ведущими передач и приглашенными гостями: Евгением Червоненко, Надеждой Савченко, Дианой Панченко, Вячеславом Пиховшеком и другими", — написал Костинский.

Он подчеркнул, что высказывания о "государственном перевороте" являются содержательно аналогичными официальной политической и пропагандистской позиции страны-агрессора.

"Эти высказывания базируются на предвзятости, манипулировании общественным сознанием, в частности путем распространения недостоверной, неполной или предвзятой информации и такой, что не имеет ничего общего со свободой слова или журналистской деятельностью", — заявил Костинский.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство зрителей телеканала NewsOne проголосовали за возвращение власти свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича. Опрос проводился в эфире программы "Субъективные итоги с Анной Герман"

Вторым эпизодом, на основании которого была назначена проверка, стало позитивное изображение Вооруженных сил России в эфире телеканала.

Костинский указал, что по результатам мониторинга была зафиксирована трансляция передачи "Мировая политика с Олегом Волошиным" на тему ситуации, которая произошла в ноябре 2017 года в Сирии.

В передаче был продемонстрирован видеоролик, в котором имеются сцены с участием Воздушных сил России с комментариями автора, что можно рассматривать как популяризацию авиации страны-агрессора.

Кроме того, Нацсовет вынес предупреждение телеканалу "112 Украина" за нарушение Правил ведения вещания 26 ноября 2017 года в День памяти жертв голодоморов, сообщил Костинский.