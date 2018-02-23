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    Общество

    NewsOne подал в суд на полицию из-за закрытия дела о блокаде телеканала

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    Давление на СМИ: новый налет силовиков на "Вести" (117)

    (обновлено: )58
    Сотрудники NewsOne не согласны с закрытием производства, начатого по факт блокирования телеканала группой активистов, которое имело место в декабре прошлого года.
    Блокада телеканала NewsOne
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Телеканал NewsOne подает в суд на Национальную полицию в связи с закрытием производства о  блокировании редакции телеканала активистами в начале декабря прошлого года.

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    Журналисты в своем обращении, обнародованном а сайте канала, напоминают, что сначала полиция отказалась открывать уголовное производство. Потом под давлением общественности это произошло, но, "совершив несколько формальных следственных процессуальных действий и выдержав время, пока значительный общественный резонанс данного события спадет", полиция закрыла его.

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    За время расследования полиция допросила лишь одного из десятков активистов. В действиях этого человека следователь увидел все признаки мирной демонстрации, но все же завел на него административное дело, "потому что он не проифнормировал власть про свою "мирную" демонстрацию".

    "NEWSONE не собирается воспринимать как должное такую ​​бестолковую работу следователей Национальной полиции и подает заявление в суд об отмене данного постановления и продолжение уголовного производства и именно по ст. 171 УК Украины "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", — говорится в заявлении телеканала.

    Также канал обращается за помощью ко всем независимым средствам массовой информации и международным правозащитным организациям в связи со сложившейся ситуацией.

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    Вечером 3 декабря неизвестные в балаклавах заблокировали здание NewsOne и потребовали извинений от народного депутата и собственника телеканала Евгения Мураева, который ранее назвал Евромайдан "государственным переворотом". Телеканал обвинил в блокировании власти и попросил главу МВД Арсена Авакова и президента Петра Порошенко защитить свободу слова от "псевдоактивистов". Порошенко в понедельник назвал недопустимым блокирование телеканалов. Вечером 4 декабря сайт телеканала сообщил, что радикалы начали разбирать баррикады и открыли доступ к офису.

    Накануне вечером, 6 декабря, активисты сняли блокаду с телеканала NewsOne. 

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