Глузман: В Украине "канализируют" свободу слова

РИА Новости Украина

Телеканал ZIK на минувшей неделе оказался в осаде радикалов. После того как Нацгвардия отказалась охранять телеканал, в СМИ появилась информация о подготовке силового захвата ZIK, и на канале 27 марта неожиданно появились представители "Национальных дружин", которых связывают с "Нацкорпусом" Андрея Билецкого. Как выяснилось, канал сам попросил "нацдружинников" взять его офис под охрану.

В официальном письме ZIK с просьбой защитить телеканал отмечалось, что за организацией захвата стоит Администрация президента, но "осуществляться атака на телеканал будет руками подконтрольных ей радикальных организаций".

На следующий день, после того как на канале появились "нацдружинники", с пикетом под ZIK пришли радикалы "Братства" Дмитрия Корчинского. Собравшиеся с Корчинским скандировали "Свободу Зику!" и "Руки прочь от Зика!". Как объясняли в громкоговорители сами пикетчики, по их данным, готовится продажа телеканала Виктору Медведчуку и участники акции намерены не допустить этого.

Сам Корчинский и вовсе пригрозил уничтожить телеканал, подчеркнув, что в настоящее время наблюдается "концентрация промосковских медиа в одних руках для облегчения управления". В итоге молодые люди в камуфляже из "Братства" стянули под офис канала шины, натянули "символическую" колючку из сетки Рабица и взяли в осаду один из входов в Октябрьский дворец, где находится телеканал. Акция была объявлена бессрочной.

Диссидент, правозащитник, врач-психиатр Семен Глузман считает, что в стране "канализируют" свободу слова, чем и объясняется появление на канале "охраны".

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"Удивительная ситуация: все притворяются слепыми. И слегка слабоумными. Рассуждают, негодуют, но никто не говорит правду. Да, у нас в стране канализируют свободу слова. Как и всегда прежде, при всех президентах. Способы – разные, а цель одна. Непрошеная "охрана" телеканалa ZIK — один из способов. Из мягких, но действенных", — отметил Глузман в своем Facebook.

Такие же причины, считает Глузман, и у появления под ZIK "титушек" и "братчиков" Корчинского, которые живут одними только грабежами.

Facebook Семена Глузмана Комментарий Семена Глузмана

"А еще говорят, что инопланетяне не существуют. Еще как существуют, уверенно, не таясь. Почему инопланетяне? Потому что быстро и бесследно исчезают. Чтобы опять появиться в нужные руководству страны дни. Раньше, до революционных событий 1917 года их называли агентами-провокаторами, и были они на государевом довольствии. А эти, модернизированные, они чьи будут? Где столуются? Чем живут в свободное от специфической работы время? Впрочем, главный братчик (Корчинский — ред.) на одном из телеканалов ответил на это прямо – грабежами живут. И я поверил. Только грабежами одними", — подытожил Глузман.