Националисты угрожают свободе слова в Украине - представитель ООН

КИЕВ, 25 мар — РИА Новости Украина. В ООН считают, что деятельность активистов "С14", партий "Свобода" и "Правый сектор", а также "Национальных дружин" и "Национального корпуса" угрожает свободе слова и выражения мнений в Украине.

Об этом заявила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер в интервью ZN.UA.

"На 2019 г. запланированы парламентские и президентские выборы. В связи с этим мы шире смотрим на целый блок вопросов, связанных с демократическим пространством. Нас интересуют вопросы свободы слова и выражения мнений, свободы мирных собраний и ассоциаций. Мониторинг реализации этих прав мы осуществляем не только в столице, но и в других регионах Украины. Обеспокоенность у нас вызывает деятельность отдельных групп, таких как "Правый сектор", "Свобода", "С14", "Национальные дружины". Очень важна в этом плане роль правоохранительных органов, которые должны обеспечить защиту участников мирных собраний, а в случае инцидентов (например, нападений на участников) провести эффективное расследование с целью привлечения виновных к ответственности", —отметила Фрейзер.

По ее словам, осуществляется мониторинг расследований нападений на сотрудников СМИ, убийств журналистов и других случаев препятствования журналисткой деятельности.

"Не менее пристально следим и за реализацией права на свободу объединений, в том числе за действиями парламента, который в рамках этой сессии может рассмотреть и принять закон, в значительной степени ограничивающий свободу деятельности неправительственных организаций. Очень важно обеспечить возможность здорового развития гражданского общества. Хочу отметить, что гражданское общество в Украине имеет огромный потенциал и способно содействовать устойчивому развитию государства", — отметила она.

Партия "Национальный корпус" 28 января устроила в Киеве присягу нескольких сотен представителей общественной организации "Национальных дружин", которые планируют осуществлять патрулирование улиц города. При этом в организации заявили, что народные дружины "не боятся использовать силу, чтобы установить на улицах порядок". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "национальные дружины" могут существовать только как гражданские организации, но ни в коем случае не переступать рамки закона.