наверх
06.03.201805:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.48- 0.05
  • EUR32.59- 0.08
Рубрики
Ещё
    Общество

    Радикалы из С14 готовят "теплый" прием Ирине Билык во Львове

    (обновлено: )14520
    Активисты различных общественных организаций, в том числе радикально настроенных, требуют от народной артистки Украины Ирины Билык "публично признать Россию агрессором".
    Радикалы С14. Архивное фото
    vesti-ukr.com

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Активисты радикально настроенной организации С14 призывают жителей Львова выразить "свою гражданскую позицию" по поводу выступления в городе народной артистки Украины Ирины Билык.

    Ирина Билык. Архивное фото
    Украинское фото
    Вы хотите песен? Нет, денег. Скандал с Билык и не только

    У известной певицы в рамках всеукраинского тура "Без грима" на вторник, 6 марта, запланировано выступление в Оперном театре Львова.

    Смотрите также: Появилось видео шествия националистов по Львову 

    "Вниманию наших сторонников и просто неравнодушных львовян! Как мы знаем, в 19.00 в Оперном театре будет выступать Ирина Билык. Она известна тем, что незаконно ездила в оккупированный Крым 2015 года, а в 2014 и 2017 посещала Кремлевский дворец. Признавать Россию агрессором и Крым оккупированным Билык не захотела. Поэтому приглашаем всех активных граждан прийти 6.03 на 18.00 под Оперный, тем самым проявив свою гражданскую позицию по этому вопросу", — говорится в заявлении С14. Львов на странице в Facebook.

    Facebook C14 Львов
    Угрозы С14 сорвать концерт Ирины Билык во Львове

    Напомним, ряд организаций начали угрожать сорвать концерт Билык во Львове еще в конце февраля, требуя от артистки "публично признать Россию агрессором". Сама Билык, комментируя угрозы радикалов, заявила, что помогает детям погибших воинов АТО. 

    Смотрите также: Выступление Билык в Одессе с протестами, яйцами и задержаниями

    Отметим, 1 марта Билык дала концерт в Ивано-Франковске. Мероприятие произошло без эксцессов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС