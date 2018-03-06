Радикалы из С14 готовят "теплый" прием Ирине Билык во Львове

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Активисты радикально настроенной организации С14 призывают жителей Львова выразить "свою гражданскую позицию" по поводу выступления в городе народной артистки Украины Ирины Билык.

У известной певицы в рамках всеукраинского тура "Без грима" на вторник, 6 марта, запланировано выступление в Оперном театре Львова.

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"Вниманию наших сторонников и просто неравнодушных львовян! Как мы знаем, в 19.00 в Оперном театре будет выступать Ирина Билык. Она известна тем, что незаконно ездила в оккупированный Крым 2015 года, а в 2014 и 2017 посещала Кремлевский дворец. Признавать Россию агрессором и Крым оккупированным Билык не захотела. Поэтому приглашаем всех активных граждан прийти 6.03 на 18.00 под Оперный, тем самым проявив свою гражданскую позицию по этому вопросу", — говорится в заявлении С14. Львов на странице в Facebook.

Facebook C14 Львов Угрозы С14 сорвать концерт Ирины Билык во Львове

Напомним, ряд организаций начали угрожать сорвать концерт Билык во Львове еще в конце февраля, требуя от артистки "публично признать Россию агрессором". Сама Билык, комментируя угрозы радикалов, заявила, что помогает детям погибших воинов АТО.

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Отметим, 1 марта Билык дала концерт в Ивано-Франковске. Мероприятие произошло без эксцессов.