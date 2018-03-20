Радикалы из С14 добились сноса памятника Корчагину под Киевом

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Радикалы из С14 добилась сноса памятника Павке Корчагину в Боярке Киевской области, сообщается на странице организации в Facebook.

"Корчагина в Боярке больше нет. Памятник литературному герою, борцу с украинской независимостью в 1918 году убрала местная власть благодаря добрым людям С14, Нацкорпусу и Нацдружин", — говорится в сообщении.

facebook.com/c14news Cнос памятника Павке Корчагину в Боярке Киевской области

Ранее "Национальная дружина" и С14 заявили о намерении снести памятник Павке Корчагину в Боярке Киевской области.

Памятник персонажу автобиографической книги Николая Островского "Как закалялась сталь" был установлен рядом со зданием Боярской школы № 2 на улице Михаила Грушевского в 1979 году.