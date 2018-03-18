наверх
18.03.201822:49
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.26
  • EUR32.42+ 0.25
Рубрики
Ещё
    Киев

    С14 снова пришли к Десятинному монастырю в Киеве и жгли файеры

    Тема:

    Атака на УПЦ МП: храмы будут сожжены? (62)

    (обновлено: )74
    Активисты подожгли фаеры и начали выкрикивать "Прочь ФСБ из Украины", "Крым наш", "Слава нации - смерть врагам". Вышедшего на крики священнослужителя они начали спрашивать, знает ли он, что сегодня "годовщина оккупации Крыма".
    С14 устроили новую провокацию возле Десятинного монастыря в Киеве
    facebook.com/c14news/

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Радикалы из С14 "Сич" и партии "Традиции и порядок" пришли в воскресенье, 18 марта, к Десятинному монастырю с провокациями. Видео и фото своей акции они выложили на своей странице в Facebook.

    Погребинский о попытке поджога Десятинной церкви в Киеве. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Погребинский о попытке поджога Десятинной церкви в Киеве

    Активисты подожгли фаеры и начали выкрикивать "Прочь ФСБ из Украины", "Крым наш", "Слава нации — смерть врагам".

    Вышедшего на крики священнослужителя они начали спрашивать, знает ли он, что сегодня "годовщина оккупации Крыма".

    Услышав в ответ, что священник считает Крым украинским, они начали обвинять его "коллег", в частности наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла в том, что он не считает Крым украинским.

    На вопрос о цели их прихода они сообщили, что монастырь построен без документов, а когда услышали, что документы есть, начали утверждать, что они получены недавно коррупционным путем.

    facebook.com/c14news/
    С14 устроили новую провокацию возле Десятинного монастыря в Киеве

    Ранее в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории. Позже комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Голосование сотрудников посольства России в Киеве
    Выборы президента РФ: ситуация в Украине
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Авария микроавтобуса на Житомирской трассе
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину