С14 снова пришли к Десятинному монастырю в Киеве и жгли файеры

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Радикалы из С14 "Сич" и партии "Традиции и порядок" пришли в воскресенье, 18 марта, к Десятинному монастырю с провокациями. Видео и фото своей акции они выложили на своей странице в Facebook.

Активисты подожгли фаеры и начали выкрикивать "Прочь ФСБ из Украины", "Крым наш", "Слава нации — смерть врагам".

Вышедшего на крики священнослужителя они начали спрашивать, знает ли он, что сегодня "годовщина оккупации Крыма".

Услышав в ответ, что священник считает Крым украинским, они начали обвинять его "коллег", в частности наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла в том, что он не считает Крым украинским.

На вопрос о цели их прихода они сообщили, что монастырь построен без документов, а когда услышали, что документы есть, начали утверждать, что они получены недавно коррупционным путем.

facebook.com/c14news/ С14 устроили новую провокацию возле Десятинного монастыря в Киеве

Ранее в Киеве прошел митинг с требованием снести часовню УПЦ МП, которая расположена у фундамента первого каменного храма на Руси — Десятинной церкви. Митингующие настаивали, что эта территория принадлежит музею истории. Позже комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования поддержала петицию о сносе часовни Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).