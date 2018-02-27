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    По команде "фас". Как радикалы С14 "кошмарят врагов"

    Тема:

    Радикальный экстремизм охватил Украину (201)

    (обновлено: )116581
    Радикалы из С14, которые не раз были замечаны в сомнительных акциях, нападениях и в избиениях, сделали новое ошеломляющее заявление. Они предложили "кошмарить врагов" своих благотворителей, объявив об открытии "ящика пожеланий".
    Погром в офисе Россотрудничества в Киеве
    Фото facebook.com/c14news

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Новое скандальное заявление

    Представители радикальной организации С14 решили поиграть в "благодетелей" и предложили своим благотворителям "порешать" их вопросы с потенциальными врагами.

    Во вторник, 27 февраля, радикалы обнародовали объявление, в котором, по сути, предлагают свои услуги за финансовое вознаграждение. Объявление опубликовано на странице организации в Facebook. 

    Объявление праворадикальной организации С14

    "С14 работает для вас. Помогите нам держаться на плаву. А мы поможем Вам. Для постоянных благотворителей, открываем ящик пожеланий. Кого бы из врагов Вы хотели покошмарить? Мы постараемся это осуществить", — говорится в объявлении, которое сопровождается фото сожжения советской символики и флагов "Партии регионов".

    Заявление С14 вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

    Примечательно, что в комментариях под постом некоторые пользователи интересуются, где можно ознакомиться с прейскурантом радикалов и сколько будет стоить" укошмарить" нынешнюю власть, если "это не табу" для С14.

    Скриншот

    Продукт спецслужб

    Следует отметить, что ранее радыкалы из С14 не раз были замечены в сомнительных акциях, нападениях и в избиениях, участвовали в погромах и разгоняли митинги.

    В ноябре 2017 года они сделали ошеломляющее заявление: они открыто заявили, что тесно сотрудничают с СБУ и МВД. Об этом сообщил один из лидеров организации Евгений Карась.

    С14 обрисовали помещение Россотрудничества
    strana.ua
    Только бизнес. Радикалы из С14 предлагают за деньги "кошмарить врагов"

    Причем, как выяснилось, они (СБУ) информируют не только С14, но и "Азов", "Правый сектор". Как заявляли молодые националисты, силовики их вызывают, когда считают, что на митингах могут быть угрозы. При этом лидер организации С14 Евгений Карась заверял, что его организация сотрудничает с СБУ только по вопросу сепаратистов.

    "Условно говоря, есть сепаратистский митинг, — тогда они передают. Например, Одесса, 2 мая. Все говорят, что зашло русское бабло на дестабилизацию. Поэтому спрашивают: кто может приехать? Будет жопа, помогите", — говорил Карась.

    По его словам, с С14 сотрудничают даже депутаты — такие как Петренко, Луценко, Ильенко, Соболев, бывает Парасюк, Костенко, Бублик. При этом Карась не признает, что СБУ просто использует их. "Может, это мы используем СБУ? Но я прекрасно понимаю, что завтра им могут дать приказ уничтожить нас. Точно так же, как СБУ, по моему мнению, развалила "Правый сектор". Часть ПС доверяла спецслужбе, а они оказались развальщиками", — отмечал он.

    Рожденные революцией

    С14 — молодежное неформальное объединение, лидерами которого являются Александр Войтко и Евгений Карась. Войтко был журналистом и преподавал в Киево-Могилянской академии. Евгений Карась — киевский активист, который принимал участие в протестах против застройки сквера Стуса и перестройки Гостиного двора. В 2014 году он баллотировался в Киевсовет по спискам "Свободы", но не прошел.

    Изначально активисты С14 появлялись на местах незаконных застроек, а также митингах под ВР. Были они и на Майдане, откуда часть активистов записалась в добровольческие батальоны. "Нашей идеологией является украинский национализм, но много внимания уделяем социальной деятельности", — заявлял в июле 2017 года Евгений Карась ВВС Украина.

    При этом в организации отрицали связи с неонацистскими идеями — говорят, что цифра "14" в названии появилась потому, что "Сич" была создана 14 октября, а не из-за связи с неформальной символикой праворадикальных движений "1488".

    Активисты из С14 ворвались в офис Россотрудничества в Киеве. Видео
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    Нападение радикалов "С14" на здание "Россотрудничества" в центре Киева

    Члены организации проводили специфическую деятельность, в частности "воспитательные беседы" с теми, кого считают "сепаратистами". "…мы считаем, что это надо пресекать с самого начала. У людей, которые ходят по мирным городам и считают, что Украина — это не государство, здесь должен быть "Русский мир" или сочувствуют боевикам ЛДНР — не просто идеология. Это те, кто уже завтра может начать стрелять и убивать", — говорил Евгений Карась.

    В марте 2017 года С14 выступала с заявлением о намерении блокировать российский бизнес в Украине. Вместе с тем, активисты заверяли — никого не бьют, а лишь занимаются "мелким хулиганством".

    Хотя, как писали СМИ, в июне 2017 года представители С14 напали на бывшего журналиста, а ныне социалиста Дениса Жарких. Журналиста избили, предварительно пустив в лицо слезоточивый газ "Черемуха". Нападавшие, в частности, пытались выяснить, "чей Крым". Инцидент произошел на улице Банковой после заседания Высшего специализированного суда, в котором рассматривалось "дело Коцабы". 

    Мнение

    В июле 2017 года журналист и блогер Руслан Коцаба, которого судили за призывы против мобилизации в ВСУ в 2014 году, заявил, что в столичном метро на него "было совершено нападение С14". Он добавил, что ему удалось "отбиться", а полиция при этом бездействовала.

    По мнению журналиста, власть их не только контролирует, но также использует в своих целях.

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    "Я думаю, что преследования за инокомыслие, за политическую позицию, которая отличается от неонацистской линии государства, не случайны. Власть напрягают все эти неонацистские объединения типа "Нацкорпуса", "Правого сектора", "С14" и тому подобные, борющиеся с инакомыслием. СБУ проводит руками неонацистов репрессии. Все эти полутеррористические организации, которые способны на теракты, на убийства, они контролируются спецслужбами. Как во всем мире. Но у нас власть их не только контролирует, а использует в своих целях", — рассказывал Коцаба в комментариях РИА Новости Украина. 

    При этом, жаловался журналист, ни одно дело по нападению на него полиция не расследовала.

    По материалам из открытых источников интернет

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