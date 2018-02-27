По команде "фас". Как радикалы С14 "кошмарят врагов"

Фото facebook.com/c14news

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новое скандальное заявление

Представители радикальной организации С14 решили поиграть в "благодетелей" и предложили своим благотворителям "порешать" их вопросы с потенциальными врагами.

Во вторник, 27 февраля, радикалы обнародовали объявление, в котором, по сути, предлагают свои услуги за финансовое вознаграждение. Объявление опубликовано на странице организации в Facebook.

"С14 работает для вас. Помогите нам держаться на плаву. А мы поможем Вам. Для постоянных благотворителей, открываем ящик пожеланий. Кого бы из врагов Вы хотели покошмарить? Мы постараемся это осуществить", — говорится в объявлении, которое сопровождается фото сожжения советской символики и флагов "Партии регионов".

Заявление С14 вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Примечательно, что в комментариях под постом некоторые пользователи интересуются, где можно ознакомиться с прейскурантом радикалов и сколько будет стоить" укошмарить" нынешнюю власть, если "это не табу" для С14.

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Продукт спецслужб

Следует отметить, что ранее радыкалы из С14 не раз были замечены в сомнительных акциях, нападениях и в избиениях, участвовали в погромах и разгоняли митинги.

В ноябре 2017 года они сделали ошеломляющее заявление: они открыто заявили, что тесно сотрудничают с СБУ и МВД. Об этом сообщил один из лидеров организации Евгений Карась.

Причем, как выяснилось, они (СБУ) информируют не только С14, но и "Азов", "Правый сектор". Как заявляли молодые националисты, силовики их вызывают, когда считают, что на митингах могут быть угрозы. При этом лидер организации С14 Евгений Карась заверял, что его организация сотрудничает с СБУ только по вопросу сепаратистов.

"Условно говоря, есть сепаратистский митинг, — тогда они передают. Например, Одесса, 2 мая. Все говорят, что зашло русское бабло на дестабилизацию. Поэтому спрашивают: кто может приехать? Будет жопа, помогите", — говорил Карась.

По его словам, с С14 сотрудничают даже депутаты — такие как Петренко, Луценко, Ильенко, Соболев, бывает Парасюк, Костенко, Бублик. При этом Карась не признает, что СБУ просто использует их. "Может, это мы используем СБУ? Но я прекрасно понимаю, что завтра им могут дать приказ уничтожить нас. Точно так же, как СБУ, по моему мнению, развалила "Правый сектор". Часть ПС доверяла спецслужбе, а они оказались развальщиками", — отмечал он.

Рожденные революцией

С14 — молодежное неформальное объединение, лидерами которого являются Александр Войтко и Евгений Карась. Войтко был журналистом и преподавал в Киево-Могилянской академии. Евгений Карась — киевский активист, который принимал участие в протестах против застройки сквера Стуса и перестройки Гостиного двора. В 2014 году он баллотировался в Киевсовет по спискам "Свободы", но не прошел.

Изначально активисты С14 появлялись на местах незаконных застроек, а также митингах под ВР. Были они и на Майдане, откуда часть активистов записалась в добровольческие батальоны. "Нашей идеологией является украинский национализм, но много внимания уделяем социальной деятельности", — заявлял в июле 2017 года Евгений Карась ВВС Украина.

При этом в организации отрицали связи с неонацистскими идеями — говорят, что цифра "14" в названии появилась потому, что "Сич" была создана 14 октября, а не из-за связи с неформальной символикой праворадикальных движений "1488".

Члены организации проводили специфическую деятельность, в частности "воспитательные беседы" с теми, кого считают "сепаратистами". "…мы считаем, что это надо пресекать с самого начала. У людей, которые ходят по мирным городам и считают, что Украина — это не государство, здесь должен быть "Русский мир" или сочувствуют боевикам ЛДНР — не просто идеология. Это те, кто уже завтра может начать стрелять и убивать", — говорил Евгений Карась.

В марте 2017 года С14 выступала с заявлением о намерении блокировать российский бизнес в Украине. Вместе с тем, активисты заверяли — никого не бьют, а лишь занимаются "мелким хулиганством".

Хотя, как писали СМИ, в июне 2017 года представители С14 напали на бывшего журналиста, а ныне социалиста Дениса Жарких. Журналиста избили, предварительно пустив в лицо слезоточивый газ "Черемуха". Нападавшие, в частности, пытались выяснить, "чей Крым". Инцидент произошел на улице Банковой после заседания Высшего специализированного суда, в котором рассматривалось "дело Коцабы".

Мнение

В июле 2017 года журналист и блогер Руслан Коцаба, которого судили за призывы против мобилизации в ВСУ в 2014 году, заявил, что в столичном метро на него "было совершено нападение С14". Он добавил, что ему удалось "отбиться", а полиция при этом бездействовала.

По мнению журналиста, власть их не только контролирует, но также использует в своих целях.

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"Я думаю, что преследования за инокомыслие, за политическую позицию, которая отличается от неонацистской линии государства, не случайны. Власть напрягают все эти неонацистские объединения типа "Нацкорпуса", "Правого сектора", "С14" и тому подобные, борющиеся с инакомыслием. СБУ проводит руками неонацистов репрессии. Все эти полутеррористические организации, которые способны на теракты, на убийства, они контролируются спецслужбами. Как во всем мире. Но у нас власть их не только контролирует, а использует в своих целях", — рассказывал Коцаба в комментариях РИА Новости Украина.

При этом, жаловался журналист, ни одно дело по нападению на него полиция не расследовала.

По материалам из открытых источников интернет