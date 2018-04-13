Аваков высказался о досрочных выборах в Украине

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Проведение досрочных выборов в стране невозможно, заявил глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Я не вижу механизмов, которые так сказать, могут запустить этот процесс (досрочных выборов — ред.) сейчас", — цитирует Авакова украинское издание LB.ua.

При этом, по мнению главы МВД Украины, досрочные выборы не будут эффективным механизмом решения проблем в стране. "В Украине слишком сложная ситуация", — сказал он.

Вместе с тем Аваков опроверг информацию, которую публиковали украинские СМИ о том, что в Украине идут переговоры о созданию единой провластной партии во главе с премьером Владимиром Гройсманом: "Таких переговоров нет".

Очередные парламентские и президентские выборы на Украине должны состоятся в 2019 году. При этом в украинских СМИ регулярно появляется информация о возможном проведении досрочных выборов, однако власть настаивает, что выборы должны быть в следующем году.