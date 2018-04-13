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    Аваков высказался о досрочных выборах в Украине

    (обновлено: )20003
    По мнению главы МВД Украины, досрочные выборы не будут эффективным механизмом решения проблем в стране: "В Украине слишком сложная ситуация".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Проведение досрочных выборов в стране невозможно, заявил глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков.

    Урны для голосования. Архивное фото
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    "Я не вижу механизмов, которые так сказать, могут запустить этот процесс (досрочных выборов — ред.) сейчас", — цитирует Авакова украинское издание LB.ua.

    При этом, по мнению главы МВД Украины, досрочные выборы не будут эффективным механизмом решения проблем в стране. "В Украине слишком сложная ситуация", — сказал он.

    Вместе с тем Аваков опроверг информацию, которую публиковали украинские СМИ о том, что в Украине идут переговоры о созданию единой провластной партии во главе с премьером Владимиром Гройсманом: "Таких переговоров нет".

    Очередные парламентские и президентские выборы на Украине должны состоятся в 2019 году. При этом в украинских СМИ регулярно появляется информация о возможном проведении досрочных выборов, однако власть настаивает, что выборы должны быть в следующем году.

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