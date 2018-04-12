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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: при существующей коррупции, два года за гречку на выборах?

    (обновлено: )95
    Украинская власть намерено сурово бороться с подкупом отечественных избирателей. Впредь отвечать по закону должны не только те, кто подкупают, но и те, кто берут "подарки", считают в правительстве. Как отреагировали на такую инициативу украинцы?
    Гречка. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина    

    Вскоре голосующие "за гречку" избиратели рискуют угодить за решетку — Министерство внутренних дел предлагает усилить ответственность за нарушение избирательного права. Соответствующие изменения в законодательство представили и поддержали на заседании Кабинета министров в среду, 11 апреля. Но для приобретения документом силы закона его еще должна принять Верховная Рада и подписать президент.

    "За подкуп  раньше предусматривались административные санкции, штрафы. Но речь не шла о тюремном заключении. Теперь предлагается наказывать и тех, кого подкупают продуктами питания, суммарная стоимость которых превышает 112 грн. Максимальный срок наказания таких людей – до двух лет лишения свободы", – заявила координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в комментарии изданию "ГОРДОН". В соцсетях такие перспективы вызвали немалый интерес.

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