Соцсети: при существующей коррупции, два года за гречку на выборах?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вскоре голосующие "за гречку" избиратели рискуют угодить за решетку — Министерство внутренних дел предлагает усилить ответственность за нарушение избирательного права. Соответствующие изменения в законодательство представили и поддержали на заседании Кабинета министров в среду, 11 апреля. Но для приобретения документом силы закона его еще должна принять Верховная Рада и подписать президент.

"За подкуп раньше предусматривались административные санкции, штрафы. Но речь не шла о тюремном заключении. Теперь предлагается наказывать и тех, кого подкупают продуктами питания, суммарная стоимость которых превышает 112 грн. Максимальный срок наказания таких людей – до двух лет лишения свободы", – заявила координатор избирательных программ гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в комментарии изданию "ГОРДОН". В соцсетях такие перспективы вызвали немалый интерес.