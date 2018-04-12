Выборы будут теперь по-новому: взял гречку - сел за решетку

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В ближайшее время в Верховной Раде появится инициированный Кабинетом министров закон, который в значительной степени усилит ответственность за махинации во время избирательного процесса.

От двух до шести

В первую очередь огромные штрафы коснутся тех, кто проводит агитацию вне установленных законом сроков, а также с применением противозаконных средств. Их суммы увеличиваются в пределах от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов. Служебные и должностные лица пострадают еще больше — в пределах от 200 до 300 необлагаемых минимумов. Примерно столько же заплатят те, кто агитирует избирателей деньгами, товарами, услугами и другими льготами.

Штрафами грозят и самим избирателям. Так, умышленное разглашение результатов голосования путем их демонстрации в помещении для голосования — от 100 до 200 необлагаемых минимумов. Уничтожение избирателем своего бюллетеня, вынесение его за пределы помещения для голосования – от 100 до 200 необлагаемых минимумов.

Свою лепту в разработку нового закона внесли и в МВД, В частности ведомство Арсена Авакова предлагает лишать свободы до 2 лет по следующим статьям за незаконное использование, вброс бюллетеней, нарушение тайны голосования членом избиркома, кандидатом или наблюдателем.

Еще больше, до 6 лет "впаяют" за предоставление избирателям неправомерной выгоды, косвенный подкуп выборов, фальсификацию документов.

Все по-старому

По словам политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, внесение нового закона свидетельствует о, как минимум, нескольких интересных моментах.

"Во-первых, это маркер того, что власть, скорее всего, не будет принимать новый избирательный кодекс, который ранее был утвержден в первом чтении. Вероятнее всего, выборы пройдут по старой, нынешней смешанной системе — половина "мажоритарка", половина "пропорционалка". Ведь если было бы иначе, то изменения нужно было бы вносить к готовящемуся ко второму чтению закону. Так что, пропорциональной системы с открытыми списками в Украине не будет", — говорит Бортник.

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Оппозиции приготовиться!

По его мнению, законопроект Кабмина сам по себе неплох, но не привносит ничего нового.

"В украинском законодательстве уже итак имеется 13 статей Уголовного и Административно-процессуального кодексов, которые определяют ту или иную степень ответственности за нарушения и преступления во время избирательного периода. Это и подкуп, и нарушение прав граждан. Все это есть, но абсолютно не исполняется. На фоне деградации правохранительной системы и неспособности структур МВД обеспечить существующие нормы, такие инициативы выглядят как пиар", — считает эксперт.

Настораживает Бортника и то, что новые нормы законодательства могут быть использованы против оппозиции.

"Как правило, оппозиция редко применяет механизмы подкупа, она просто не может это сделать. Как правило, подобным занимается действующая власть. Новая инициатива может стать еще одним инструментом для того, чтобы "обрабатывать" оппозицию", — резюмирует политолог.