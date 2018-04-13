Айвазовская: о нарушениях на выборах не сообщают - нет наказания

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров одобрил законопроект об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства. Премьер-министр Владимир Гройсман убежден, что этот законопроект может быть принят парламентом еще во время этой сессии.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал, что этот законопроект подготовило МВД вместе с гражданской сетью «ОПОРА». За махинации с бюллетенями авторы документа предлагают наказывать лишением свободы на два года, а за подкуп избирателей — на шесть лет. Также авторы изменений предлагают ввести наказание за участие в выборах технического кандидата.

Подробнее о нормах законопроекта и причинах разочарования украинцев в честности выборов в эфире радиостанции Голос Столицы рассказала координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть про ті зміни, які Ваша організація спільно із МВС розробила?

— Насправді змін доволі багато. І вони стосуються не лише виборчого процесу, а й процесуальної частини. Зокрема, робота правоохоронної системи в ході виборів. Наприклад, підвищується відповідальність організаторів підкупу до 6 років ув'язнення. І також шість років може отримувати кандидат, якого було в той чи інший спосіб підкуплено. Чи то з метою перейменування і появи в бюлетені ряду двійників для відтоку голосів від основного кандидата-конкурента, чи то з метою так званого спойлерства, тобто, проведення негативних чорнопіарівських кампаній проти конкурентів. Підвищено відповідальність не лише для того, щоб сама вона була або про неї знали конкуренти, а і для того, щоб правоохоронці змогли вести негласні слідчі дії. Тому що для прикладу, підкуп виборців — це переважно велика система, в якій бере участь значна мережа організаторів, замовників і безпосередньо виборців, які продають свій голос у недобропорядний спосіб. Станом на зараз слідчі органи, наприклад, не можуть проводити негласні дії, тому підвищення відповідальності вплине позитивно і в частині збору доказової бази. Щодо технічних кандидатів, тривалий час йде мова про негативний вплив їх на якість виборчої кампанії, на розмивання електорального поля, і на введення в оману виборців. Раніше такої відповідальності не було. Також вводиться відповідальність за непрямий підкуп, негрошовий щодо фізичних осіб. Тому що раніше законодавство передбачало лише наслідки, санкції для юридичних осіб. Наприклад, якщо кандидат подарував техніку, приладдя або комп'ютери школі чи медичному закладу тощо. Зараз за такі дії і навіть не щодо техніки, а тих самих продуктових наборів, товарів харчування, тютюнових виробів, алкогольних виробів тощо буде наставати досить серйозна відповідальність.

А якесь звільнення від відповідальності передбачається?

— Декріминалізується або звільняється від відповідальності особа, яка перша повідомила про ті чи інші проблеми в ході виборчого процесу, будучи учасником змови. Наприклад, це працівник штабу або довірена особа кандидата, яка дізналася про підкуп, брала у ньому участь, а потім з тих чи інших причин зрозуміла, наскільки це серйозне правопорушення. Вона буде звільнятися від відповідальності тільки у випадку, якщо розповіла про саму проблему і хід цих дій, його учасників до оголошення підозри. В іншому випадку звільнення від відповідальності не буде. Розводиться поняття фальшування виборчої документації і внесення, підписання протоколу не у відповідності до процедур. Тому що подекуди буває, що складаючипротокол, уточнюють у територіальній виборчій комісії, окружній виборчій комісії, це є масове явище. Тим не менше, в ході кримінального процесу притягнути до відповідальності досить складно, і на це тривалий час потрібен. Якщо ми декриміналізуємо і переводимо це в адмінправопорушення, тобто, якщо члени комісій не фальшують дані, а просто уточнюють протокол, але не у приміщенні для голосування, не разом з усією виборчою комісією, то це — адмінвідповідальність, штраф, який фігурант цієї події може отримати прямо в день виборів або вночі, або наступного дня. Також розширюються права суб'єктів виборчого процесу — кандидатів, спостерігачів, представників партій, членів комісії, які зможуть складати адмінпротокол про факти порушень. І цього адмінпротоколу буде достатньо, щоб передавати справу до суду. Тобто, це пришвидчить сам процес винесення відповідного вироку судовими інстанціями. Є багато уточнень щодо розголошення таємниці голосування, тому що законодавство і міжнародні стандарти вимагають саме таємності голосування. Але ми маємо численні факти, коли в приміщенні для голосування виборець демонструє свій бюлетень, що інколи є ознакою підкупу і контрольованого голосування, а подекуди, якщо це відома особа в маленькій територіальній громаді, це може розцінюватися як агітація. Тобто, зараз можна отримати відповідальність, покарання за свідому демонстрацію свого виборчого бюлетеню.

Читайте также: Коломойский и выборы. Тимошенко, Аваков или…

Заступниця міністра Тетяна Ковальчук зазначила, що, згідно з торішнім опитуванням, 68% громадян не задоволені чесністю виборів, 16% виборців готові звернутися до правоохоронців, якщо партія чи кандидат запропонують їм гроші за голос. Чому такий низький відсоток? Наскільки сьогодні плебісцит захищений від маніпуляцій?

— Зрозуміло, що немає довіри не лише до правоохоронної системи в цілому, а немає належних позитивних практик. Наприклад, за результатами виборів 2014 року лише 13 обвинувальних вироків проти порушників винесено в судах. І практично жодного з них немає щодо ув'язнення або обмеження волі. За результатами 2015 року винесено 69 обвинувальних вироків, є тюремні ув'язнення, але з відтермінуванням. Тобто, якщо особа не порушує жодного законодавства, навіть ходить на виключно зелене світло через пішохідний перехід, тоді через певний період часу ця судимість може бути погашена і знята. І така практика, на жаль, не дає позитивного уявлення, як виборець може долучитися до того, щоб вибори були чесними, тому що ніхто не бачить успішних історій. Інколи це пов'язано з некваліфікованістю самих суб'єктів виборчого процесу, інколи — правоохоронних органів. Тобто, перші належним чином не фіксують, не повідомляють про порушення, а правоохоронні органи не мають процесуальних підстав для того, щоб реагувати належним чином. Наприклад, якщо ми бачимо факт підкупу, тобто енна особа надає гроші виборцю, виборець передає свої персональні дані, паспортні дані. Це відбувається на певній квартирі або навіть на вулиці у дворах. Подекуди, нам як спостерігачам, доводиться бути свідками таких подій, ми викликаємо поліцію, поліція не має права ні затримати на місці подій цих осіб, ні забезпечити доказову базу, тобто, забрати ці документи для проведення наступного розслідування. Тому що законодавство дуже м'яко сьогодні санкційний пакет пропонує, і відповідно поліція не може негласні слідчі дії проводити або затримувати на місці подій. Отже, коли ми будемо мати енну кількість успішних історій, я впевнена, що громадяни, які є доволі активні в Україні, будуть більш активно звертатися із цією інформацією до правоохоронців, коли до них особисто прийшли з пропозицією отримати матеріальні блага, гроші від кандидатів чи їм стало відомо. І це дуже важливо. Тому що має бути пряма комунікація. Незадоволення 68% — це зрозумілий наслідок і відсутність успішних історій, і, на жаль, загалом контекст кампаній, які в нас часто притрушені таким чорним піаром, і кампанії виборчі перетворюються на дещо неконструктивні історії. Відповідно, є і незадоволення, і недовіра.

Яку б оцінку ви зараз дали вдосконаленню і автоматизації підрахунку голосів?

— Людський фактор прибирати небезпечно. Тому що є логіка роботи виборчих комісій, які представлені різними гравцями, тобто, члени комісії представляють різні політичні партії. При збалансованості комісії це надає певного взаємоконтролю. Сам процес підрахунку подекуди є складний чи тривалий. Але інколи затягування відбувається із певними матеріальними очікуваннями, наприклад, якщо члени комісії підписують протокол про підрахунок до 12 ночі, вони отримують кошти за одну добу роботи. Якщо після 12 — 2, 3, 4 — вони отримують за дві доби. І інколи підрахунок затримується і через цей елементарний фактор коштів, які офіційно виплачує держава. Коли ми говоримо про автоматизацію, то повинні пам'ятати, з чим зараз зіштовхнувся світ. Це питання загальної ІТ-безпеки. Питання невтручання третіх держав у виборчий процес. Наприклад, французи на президентських виборах минулого року планували використати інтернет-голосування для голосування громадян, які проживають за межами Франції. Тим не менше, за декілька місяців вони відмовилися від цієї ідеї, розуміючи ризик втручання тієї ж РФ, історію про розголошення певної переписки зі штабом Макрона, схожої історії щодо США тощо. Тобто, якщо ви не можете гарантувати безпеку у підрахунку голосів у частині технологій, то технології варто відкласти до того моменту, коли вони будуть захищені. Тому що виборчий процес і виборчі процедури направлені не на пришвидшення, а на чесний результат голосування і на встановлення цього результату. Щоб не було маніпуляцій і зриву, краще це все робити виключно в пілотних варіантах, але однозначно не інтернет-голосування, тому що це вкрай небезпечно.

Напомним, ранее Айвазовская подчеркивала, что введение электронного голосования на выборах — путь к фальсификациям.

К слову, руководитель департамента избирательных технологий Агентства моделирования ситуаций Валерий Гончарук считает, что значение админресурса на выборах преувеличено.