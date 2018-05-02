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    Политика

    Порошенко поручил разобраться с подкупами на местных выборах

    (обновлено: )36
    По словам главы государства Петра Порошенко, он очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы должны тщательно расследовать все факты подкупа избирателей, имевших место на местных выборах в воскресенье.

    Голосование. Архивное фото
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    Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко перед началом заседания СНБО Украины, сообщает Укринформ.

    "Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня как для президента и гаранта конституционных прав и свобод граждан, в том числе, избирательных прав, это абсолютно неприемлемо. И поэтому я бы очень попросил Национальную полицию, Генеральную прокуратуру СБУ доказать и чтобы каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме ", — сказал Порошенко, комментируя местные выборы в воскресенье.

    И пребывание в оппозиции "отнюдь не дает политической защиты от уголовного преследования", добавил президент.

    Он отметил, что поддерживает предложение общественной сети "Опора" относительно законодательного урегулирования вопроса усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

    В воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных общинах в 17 областях Украины прошли первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сел.

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