Порошенко поручил разобраться с подкупами на местных выборах

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы должны тщательно расследовать все факты подкупа избирателей, имевших место на местных выборах в воскресенье.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко перед началом заседания СНБО Украины, сообщает Укринформ.

"Я очень обеспокоен количеством фактов подкупа избирателей со стороны отдельных политических сил. Для меня как для президента и гаранта конституционных прав и свобод граждан, в том числе, избирательных прав, это абсолютно неприемлемо. И поэтому я бы очень попросил Национальную полицию, Генеральную прокуратуру СБУ доказать и чтобы каждый, кто совершил это преступление против демократии, оказался в тюрьме ", — сказал Порошенко, комментируя местные выборы в воскресенье.

И пребывание в оппозиции "отнюдь не дает политической защиты от уголовного преследования", добавил президент.

Он отметил, что поддерживает предложение общественной сети "Опора" относительно законодательного урегулирования вопроса усиления ответственности за нарушение избирательного законодательства.

В воскресенье, 29 апреля, в 40 объединенных территориальных общинах в 17 областях Украины прошли первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сел.