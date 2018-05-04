Предвыборная кампания не обходится без подкупа избирателей – Кошель

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В 17 областях Украины прошли первые выборы в объединенные территориальные общины. Всего в этой выборной гонке участвовало 30 партий, и, по предварительным подсчетам, в этих выборах проголосовало 263 тысячи человек, живущих в новых территориальных общинах.

Ранее Комитет избирателей Украины заявлял, что перед выборами в объединенные территориальные общины, было зафиксировано много случаев подкупа, а также давления на кандидатов. В частности, в Харьковской и Одесской областях полиция возбудила 3 уголовных производства о подкупе избирателей. И это далеко не все нарушения, к сожалению.

Подробнее о том, как прошли выборы в объединенные территориальные общины, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы глава правления Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

(текст публикуется на языке оригинала)

Традиційно одразу кілька партій на таких виборах заявляють про свою перемогу. Раніше це були БПП, "Батьківщина" та навіть "Аграрна партія". Зараз ми чуємо вже подібні заяви від БПП. Чи можемо ми говорити хоча б про попередні результати цих виборів?

— Заявляла РПЛ, також я бачив заяву "Опозиційного блоку". В різний період часу. Не може бути одного переможця. Тому що на цих виборах ми обираємо і голів ОТГ, і депутатів рад ОТГ, селищних, міських, сільських. Тобто в однієї партії можуть бути кращі показники по обраних головах, у іншої перемагають депутати-висуванці політичних партій. Не зовсім коректно партії трактують, коли вони підтримують чи не підтримують кандидата, з іншого боку, це їхнє право, може висуватися партієць політичної партії, з метою отримання кращих результатів він балотується як самовисуванець, щоб не бути прив'язаним, такий варіант теж може бути. Але я б хотів сказати, що традиційно на виборах більшість голосів отримують кандидати-самовисуванці. З одного боку, це типово для місцевих виборів, з іншого боку, це вказує на дуже серйозні проблеми в партійному будівництві. Тобто партії не мають реальних структур на місцях. Ось подивіться, у нас фактично лише дві партії — БПП і "Батьківщина", які приймають постійну активну участь в місцевих виборах. В той самий час ми бачимо, що лідери президентських та парламентських рейтингів часто просто усуваються від участі у виборах. І в цих виборах взяли участь лише 27 політичних партій. А я хочу нагадати, що в Україні зареєстровано вже 356, або 357 партій. Тобто 90% партій просто самоусуваються від активної участі у виборах. І це для нас сигнал надзвичайно серйозний, що треба вдосконалювати законодавство, посилювати партійне будівництво, тобто змушувати партії йти до людей і будувати реальні регіональні структури.

А з іншого боку, це проблема лише того що нема розвинених партійних структур на місцях, або в тому все ж таки, що місцеві політики обирають варіант такий, щоб йти самовисуванцями і не асоціювати себе з жодною з політичних сил?

— В будь-якому разі, йти самовисуванцем значно комфортніше і це не лише питання іміджу лідера партійного списку, чи його відсотка довіри чи недовіри. Так, з політтехнологічного боку так значно зручніше. Тому що ми бачимо надзвичайно великий рівень недовіри до політичної партії, як до інституції загалом. І звичайно, коли ти балотуєшся як самовисуванець і робиш головне гасло не на партійній належності, а на тому, що я патріот села, селища, міста, я тут народився і знаю кожного, ці тези завжди краще сприймалися серед виборців.

А чому така активна боротьба йде саме за ОТГ?

— Фактично з вересня у нас неформально стартує президентська виборча кампанія. Яка плавно переросте в парламентську. І для політиків дуже важливо донести до виборців не лише голі цифри соціологічних даних, а донести також реальні результати своїх перемог. Тому в контексті президентської і парламентської кампанії для партій дуже важливо показати виборцям, що вони перемагають і часто ця перемога здобувається за будь-яку ціну. Тому що вчора на виборах, 29 квітня, загалом ми отримали найбруднішу кампанію за всю історію проведення виборів в ОТГ, починаючи з жовтня 2015 року. Найбільші масштаби підкупу. Найбільші мережі підкупу, які працювали на цих виборах. По факту підкупу виборців поліція порушила провадження в п'яти регіонах, вчора було затримано два організатори, третій перебуває в бігах, і це лише в 40 ОТГ. Тобто масштаб цих виборів, в порівнянні з попередніми, був в три-чотири рази менший.

Тут ще питання в тому, щоб контролювати адмінресурс на місцях?

— Не лише адмінресурс, а також і контролювати бюджети на місцях. Зверніть увагу на дуже характерну особливість. Чим багатше ОТГ, тим більша виборча боротьба за неї триває. І в депресивних регіонах, в ОТГ, де нема серйозних бюджетів, де більше проблем, ніж бюджетів, виборчі кампанії відбуваються більш-менш спокійно. Тому фактор контролю над бюджетом, на мою думку, є не менш важливим, ніж контроль над місцевим адмінресурсом, чи просто бажанням показати свою перемогу.

Може якраз цим і пояснюється підкуп на виборах і така брудна кампанія?

— Можливо, і так, тому що я не вірю, що з центральних штабів йдуть вказівки про те, що включаємо мережі підкупу і займаємося брудними технологіями. В переважній більшості це позиція на місцях. Але є ще одна причина, це те що за останні десятиліття політики збудували паралельну реальність, коли підкуп виборців став нормою у виборчій кампанії. Тобто немає громади, де б кандидат не йшов до виборів без дитячих майданчиків, озеленень, прибирань, а це все також є різновиди підкупу виборців. Навіть якщо це буде дуже складно довести в судовій площині, за своєю суттю це є технологія підкупу. Тому кандидат не може прийти без мікрохвильової печі в дитсадок, без пральної машинки на зустріч з лікарями і так далі. Тому підкуп став невід'ємною частиною виборчої кампанії і ми вже зайшли настільки далеко, що нам треба змінювати виборчу систему, для того щоб збити власне відсоток підкупу, який має місце в ході виборів.

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Чи є якась статистика, які політичні сили найбільш грішать такими брудними методами боротьби?

— На кожних виборах статистика різна, на цих виборах ми побачили, що шість політичних партій, їхні кандидати були долучені до механізмів підкупу, або на їх користь купувалися голоси виборців. Три безперечних абсолютних лідера, це "Батьківщина", "Аграрна партія", і партія "Наш край".

Чи варто чекати, що коли поліція повідкривала кримінальні провадження за підкуп, ми побачимо відповідальність людей за конкретні порушення виборчого законодавства?

— На цих виборах поліція не просто відкрила кримінальні провадження, а в публічну площину, тобто в соцмережі, в офіційних заявах нардепів, ми бачили величезну кількість фото і відеодоказів. Тобто є підстави говорити про те, що може бути не менше 15 результативних кримінальних справ, по більшості з яких можуть бути реальні терміни. Але я повністю з вами погоджуюсь: система не працює. До сьогодні в Україні за останні два роки, власне, в Україні не було жодного результативного тюремного ув'язнення за виборчі злочини. При тому, що закон передбачає до трьох років ув'язнення для тих хто купує голоси і до трьох років ув'язнення для тих хто продає. І тому лише збільшенням цих санкцій ми нічого не вирішимо. Але урядовий законопроект має інші плюси, що він фактично спрощує роботу для правоохоронців, з тим щоб вони ефективніше порушували кримінальні справи.

Або спрощує роботу для правоохоронців, або все ж таки посилює адмінресурс голови МВС, який є представником однієї з політичних сил.

— Можна на будь-яку проблему дивитися по різному, але що б не говорили про адмінресурс, принаймні останні місцеві вибори і вибори до ОТГ вказують, що принаймні мережі МВС, мережі освітян, мережі лікарів, інші традиційні мережі, не працюють як складова адмінресурсу. Тобто зараз фактори адмінресурсу це швидше такі виборчі ігри місцевих чиновників, які намагаються показати лояльність і результат. Але класичний адмінресурс, який у нас був при Януковичі, коли від дільничного міліціонера до міністра МВС працювала вертикаль, зараз цього немає. Тому я би не став розглядати про можливості посилення впливу очільника МВС, але ми говоримо станом на теперішній час. Для того щоб в перспективі цього не сталося, зараз потрібне законодавче регулювання, зараз потрібна серйозна виборча реформа і відмова від мажоритарної складової, і зараз вкрай потрібні перші десятки результативних кримінальних справ, коли б порушники отримали реальні терміни ув'язнення. Це щеплення, яке повинно отримати суспільство, яке повинні отримати політики. Ця виборча кампанія показала, що такі справи можуть бути результативними і на осінь ми могли б отримати перші реальні терміни. Інакше вилікувати хворобу підкупу на виборах буде вкрай важко.

Може те, що ми бачимо на виборах в ОТГ, це генеральна репетиція майбутніх президентських та парламентських виборів?

— Я б не говорив, що це саме репетиція, бо репетиція це використання технологій і відпрацювання певної генеральної лінії. Я би говорив, що це швидше тестування. Тобто останні вибори і вибори 29 квітня також, вони стають тестуванням для роботи облштабів, мереж агітаторів, піар-відділів і партійних штабів у центрі. Тобто це певне тестування роботи, відпрацювання на президентські та парламентські вибори, в цьому нема нічого особливого, тому що партія повинна відпрацьовувати свої механізми. Але з іншого боку це також тестування технологій. В тому числі наскільки суспільство, виборці і суспільство загалом приймуть чи не приймуть технології підкупу. Буде чи не буде обурення. І для мене як для громадянина, наприклад, було досить неприємно, що я не побачив активних дій по спротиву підкупу виборців. Таким чином, ця історія може повторитися на парламентських виборах в масштабі всієї країни.

Ранее политический эксперт Сергей Быков заявлял, что подкуп избирателей – прямой результат неэффективной экономической политики.

А политтехнолог Сергей Гайдай отметил, что подкуп избирателей можно пресечь, если ввести налог на голосование.