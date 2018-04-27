Гончаров: никто не заметил, как в Украине взял верх наглый необольшивизм

РИА Новости Украина

Кабинет Министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Документ определяет основные направления бюджетной политики на последующие годы и макропрогноз, на основе которого будет рассчитываться проект бюджета на 2019 год.

Согласно правительственному документу в 2019 году ожидается рост ВВП на 3,6%, инфляция на уровне 6,5%, рост цен производителей на 7,2%. Курс гривны — 30 гривен 50 копеек за доллар. Безработицу правительство видит в следующем году на уровне чуть менее 9%, предельный размер госдолга — 56% ВВП.

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Анализируя сегодняшнюю ситуацию в Украине, экономический эксперт Александр Гончаров задается вопросом: нынешняя власть разрушила до основания старый мир Януковича, а что затем построила?!

"А ведь прагматичные западные политики советовали нашим "керманычам" создать механизм новой власти без коррупции и влияния олигархов, чтобы не было обвала экономики, чтобы не были огромными масштабы насилия, а что будет с Януковичем и с его окружением – должно меньше всего волновать", — пишет Гончаров у себя в Facebook.

Эксперт отмечает, что сегодня основными причинами отсутствия реформ в Украине являются отсутствие лидерства; коррупция; угрожающая некомпетентность министров и нардепов.

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"Однако, как и в предыдущие периоды истории, у нас верх взял наглый необольшивизм – экономику разрушили до основания, рынки рухнули, и если теперь резюмировать всю ту критику, которую пишут эксперты в связи с отсутствием реформ в Украине, то основными причинами их непроведения есть, ВО-ПЕРВЫХ, отсутствие лидерства, ВО-ВТОРЫХ, коррупция и, В-ТРЕТЬИХ, угрожающая некомпетентность министров и нардепов", — считает эксперт.