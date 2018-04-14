Гончаров: Украина несется в пропасть, а политики все пилят бюджет

РИА Новости Украина

Украинцы — одни из самых нищих в мире. Так, страна признана одной из самых бедных стран мира в соответствии с Bloomberg's Misery Index (индекс нищеты, рассчитываемый агентством Bloomberg). По сравнению с 2017 годом Украина в 2018-м несколько улучшила позиции в данном рейтинге, переместившись с 5-го на 7-е место в топ-10 самых бедных стран мира.

При этом Украина стала одной из самых несчастных стран на планете. Страна попала в мировой рейтинг счастья и заняла в нем лишь 138 место по уровню счастья в стране, при этом в 2013 году Украина находилась на 87 месте.

Наряду с этим, международная неправительственная организация Freedom House в отчете за прошлый год заявила, что демократия и права человека в Украине находятся под угрозой. В ежегодном докладе организации отмечается, что в Украине впервые со времени революции Достоинства 2014 года зарегистрирован спад показателей демократических процессов.

Читайте также: Аномальное укрепление гривны: затишье, а когда грянет буря?

Также в стране процветает коррупция. В прошлом месяце в Госдепе США заявили, что коррупция — одна из главных проблем Украины и это один из самых сложных вызовов для украинского правительства.

"Для того, чтобы одновременно Украине выжить и процветать, коррупция должна быть искоренена", — сообщил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан.

По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, уговорить политиков в Украине отказаться от привилегий и обогащения во власти не удастся, и этому не помогли массовые протесты.

"Не помогли уже два Майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется битва гигантов. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет", — написал Гончаров в Facebook.

Также эксперт акцентировал на шокирующей разнице в доходах между самыми бедными украинцами и самыми бедными.

"А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций – разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 — 8 раз. У нас с вами эта разница — до 70 раз!" — подытожил экономист.