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    Гончаров: Украина несется в пропасть, а политики все пилят бюджет

    Тема:

    Украина 2018: новые испытания (121)

    (обновлено: )68482
    Как отметил экономический эксперт Александр Гончаров, искоренить коррупцию в Украине не помогли даже два Майдана, но страну еще ожидает битва гигантов в предвыборной гонке.
    Александр Гончаров
    Александр Гончаров / Facebook

    РИА Новости Украина

    Украинцы — одни из самых нищих в мире. Так, страна признана одной из самых бедных стран мира в соответствии с Bloomberg's Misery Index (индекс нищеты, рассчитываемый агентством Bloomberg). По сравнению с 2017 годом Украина в 2018-м несколько улучшила позиции в данном рейтинге, переместившись с 5-го на 7-е место в топ-10 самых бедных стран мира.

    При этом Украина стала одной из самых несчастных стран на планете. Страна попала в мировой рейтинг счастья и заняла в нем лишь 138 место по уровню счастья в стране, при этом в 2013 году Украина находилась на 87 месте.

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    Наряду с этим, международная неправительственная организация Freedom House в отчете за прошлый год заявила, что демократия и права человека в Украине находятся под угрозой. В ежегодном докладе организации отмечается, что в Украине впервые со времени революции Достоинства 2014 года зарегистрирован спад показателей демократических процессов.

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    Также в стране процветает коррупция. В прошлом месяце в Госдепе США заявили, что коррупция — одна из главных проблем Украины и это один из самых сложных вызовов для украинского правительства.

    "Для того, чтобы одновременно Украине выжить и процветать, коррупция должна быть искоренена", — сообщил заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Джон Салливан.

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    По мнению экономического эксперта Александра Гончарова, уговорить политиков в Украине отказаться от привилегий и обогащения во власти не удастся, и этому не помогли массовые протесты.

    "Не помогли уже два Майдана. Уже всё валится в экономике, уже всё сыплется в национальном единстве. Уже образно говоря, скрипучая телега несется в финансовую пропасть. Но политики, находясь в этой телеге, продолжают тупо пилить бюджетное бабло. И что еще очень важно, так это то, что вскоре в предвыборной гонке начнется битва гигантов. Битва за власть для одних и за справедливость для других. Конечно, Украина коррумпированная страна. Вводить прогрессивную шкалу налогообложения и делиться с нищим населением никто не хочет", — написал Гончаров в Facebook.

    Также эксперт акцентировал на шокирующей разнице в доходах между самыми бедными украинцами и самыми бедными.

    "А ведь давно подсчитано, чтобы не было бунтов и революций – разница в доходах между верхними 10% самых богатых и нижними самыми бедными гражданами не должна превышать 7 — 8 раз. У нас с вами эта разница — до 70 раз!" — подытожил экономист.

    Facebook Александра Гончарова
    Комментария Александра Гончарова
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