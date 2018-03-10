Гончаров: мы все заплатим за некомпетентность финансовых властей

РИА Новости Украина

Правление Национального банка Украины (НБУ) повысило учетную ставку с 16% до 17% годовых. RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк Учетная ставка НБУ и инфляция: взаимосвязь, которая отразится на каждом

"Правление приняло решение повысить учетную ставку до 17% годовых", —говорится в сообщении национального регулятора.

Последний раз НБУ повышал ставку 26 января (с 14,5% до 16%). За этот период она выросла с 12,5% до 17%, то есть на 5,5 процентных пункта. Если предыдущее повышение объяснялось попыткой сбить резкое подорожание доллара, то мартовский рост ставки удивил экспертов. Нацбанк объяснил свои действия высокими показателями инфляции в январе.

Экономический эксперт, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров резко раскритиковал политику НБУ, задав на своей странице в Facebook вопрос: "Вообще, каким местом думают керманичі (руководители — Ред.)"?

"Уже не сомневаюсь, что до конца 2018 года Нацбанк не возобновит тренд на понижение учетной ставки, а значит кредиты будут брать только те, кто не собирается их возвращать", — прогнозирует эксперт.

По его словам, хуже всего, что в НБУ правая рука не знает, что делает левая.

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"Ведь как понимать то, что сразу после решения Правления Нацбанка со 2 марта поднять учетную ставку до рекордных 17%, глава Рады НБУ Богдан Данилишин заявил, что повышение учетной ставки НБУ не окажет должного влияния на удержание инфляции, дескать, правление НБУ опоздало с началом цикла повышения учетной ставки, поэтому очередное её поднятие не повлияет на замедление темпов роста потребительских цен", — отмечает Гончаров.

Эксперт задается еще одним риторическим вопросом: "кто-нибудь объяснит, почему мы, налогоплательщики, вынуждены расплачиваться за грубые просчеты и некомпетентность финансовых властей?"

Facebook Александра Гончарова Скриншот с Facebook

Напомним, максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года. С тех пор она постепенно снижалась, достигнув в мае 2017 года 12,5%. Однако на фоне ускорения инфляции регулятор начал повышение ставки: в октябре и декабре прошлого года она поднималась по 1 процентному пункту, составив в итоге 14,5% годовых.

По данным Госстата, инфляция в стране в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.