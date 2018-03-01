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    Нацбанк повысил учетную ставку

    (обновлено: )55621
    Правление Национального банка Украины решило повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора. Максимальной - 30% - учетная ставка НБУ была с марта по август 2015 года.
    Национальный банк Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Правление Национального банка Украины (НБУ) решило повысить учетную ставку с 16% до 17% годовых, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

    "Правление приняло решение повысить учетную ставку до 17% годовых", —говорится в сообщении.

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    Максимальной — 30% — учетная ставка Нацбанка Украины была с марта по август 2015 года. С тех пор она постепенно снижалась, достигнув в мае 2017 года 12,5%. Однако на фоне ускорения инфляции регулятор начал повышение ставки: в октябре и декабре прошлого года она поднималась по 1 процентному пункту, составив в итоге 14,5% годовых.

    По данным Госстата, инфляция в стране в 2017 году ускорилась до 13,7% с 12,4% в 2016 году.

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