Кредиты подорожают, Нацбанк повышает учетную ставку

КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины с 15 декабря повышает учетную ставку на 1 пункт – до 14,5% годовых с уровня 13,5% годовых, до которого регулятор повысил ставку с 27 октября.

Как говорится в материалах НБУ, в течение последних двух месяцев темпы потребительской инфляции снижались медленнее, чем прогнозировал регулятор.

При этом с момента принятия предыдущего решения по учетной ставке и ухудшения прогноза по инфляции на текущий год до 12,2% стала более вероятной реализация рисков, которые могут сдерживать снижение инфляции в следующем году.

"Учитывая необходимость нивелировать влияние определенных рисков и обеспечить нисходящий тренд инфляции до целевых показателей, Национальный банк считает необходимым повысить учетную ставку до 14,5% годовых", — говорится в материалах НБУ.

Среди рисков, которые могут сдерживать снижение инфляции в следующем году, Нацбанк выделил превышение расходов в принятом госбюджете-2018 над прогнозами, в также усиление рисков отсрочки получения следующего кредитного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Кроме того, среди этих рисков подорожание сырых продуктов питания, которое может и далее оказывать значительное влияние на цены на продукты с высокой степенью обработки, как это было во второй половине 2017 года.

Также Нацбанк отметил, что рост мировой экономики может быть более существенным, чем ожидалось ранее, что может стимулировать дальнейшую трудовую миграцию и, соответственно, привести к повышению заработных плат. По оценкам регулятора, приведенные факторы в течение последних месяцев ухудшают инфляционные ожидания бизнеса и населения.

Ранее сообщалось, что потребительская инфляция в Украине в ноябре, которая замедлилась до 13,6% в годовом выражении, превысила прогноз Национального банка в связи с высокими темпами роста цен на продукты питания.