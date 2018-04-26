Сверхприбыль "Нафтогаза": чиновникам все, народу квитанции

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Откуда прибыль, Зин?

Если доходы украинцев стремительно падают, то энергетические госкорпорации стремительно богатеют. Как оказалось, "Нафтогаз Украина" — не колосс на глиняных ногах, а суперприбыльная энергетическая компания. Однако основным источником подобной прибыльности стали не прорывные технологии, а тарифы на ЖКХ, которые подскочили в 8 раз.

Фактически, компания два раза "раздевает" украинцев — сначала в виде заоблачных тарифов, а потом в виде налогов, ведь именно ими оплачиваются жилищные субсидии.

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"Нафтогаз" как пылесос высасывает "живые" деньги за газ у более чем 8 млн. домохозяйств. Остальные 7 млн. домохозяйств пользуется субсидиями. Но и здесь "Нафтогаз" в выигрыше, поскольку бюджет компенсирует компании средства, которые не платят потребители. В 2017 году субсидии, которые государство заплатило за население составляли 51 млрд. грн", — заявил энергетический эксперт Юрий Корольчук.

Оснований для подобной "прибыльности" у компании нет никаких. Государство в виде госпредприятия "Укргаздобыча" (структура НАК "Нафтогаз Украины" ежегодно добывает 15 млрд грн, что вполне хватает для обеспечения населения своим газом. Казалось, бы установите небольшую рентабельность — и поставляйте газ людям по адекватной цене без убытка для себя. Однако государство предпочло с народы стричь купоны. Фактически, НАК "Нафтогаз Украины" установила для себя колоссальную маржу, выкупая газ у ГП "Укргазвидобування" за 1,7 тыс. грн за тыс. куб и продавая населению за почти 7 тыс. грн.

"Чуть больше 1000 гривен — это себестоимость добычи внутреннего газа. Реализуется он по 7 тыс гривен населению. Плюс компании, которые добывают газ в Украине, частные компании, это еще 5 млрд кубов, которые тоже реализуются по тем же ценам. То есть НАК "Нафтогаз" на добыче газа зарабатывает очень неплохие деньги, на государственной добыче украинского газа", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" энергетический эксперт Валентин Землянский.

Пир во время чумы

Доходы от подобных махинаций оседают в карманах чиновников "Нафтогаза", как официально, так и не официально. Только в этом году руководство НАКа выписало себе премиальных на 700 млн грн. Зарплата предправления НАК Андрея Коболева растет просто фантастическими темпами. В 2016 году она подскочила в 17 (!) раз, составив 19,3 млн грн в год. Таким образом, Коболев получает в месяц почти 2 млн грн без учета фантастических премий, которыми он одаривает себя и прочих руководителей. Премии чиновники "Нафтогаза" получают как раз благодаря успехам в "прибыльности", которая была нарисована путем многократного поднятия тарифов.

Однако премии и зарплата — это все капля в море. Куда большие деньги получают чиновники и олигархи на огромной марже между реальной стоимостью газа и конечной стоимостью для потребителей. В доле чиновники, политики, газовые олигархи, многочисленные газовые посредники.

Получая огромную прибыль, руководство "Нафтогаза" продолжает требовать у государства деньги, в частности, 110 млн грн в качества компенсации за "социальный" газ, которое потребило население. Характерно, что расчетов подобных сумм монополист не дает, а данную цифру охарактеризовал, как "недополученную прибыль". Теперь монополист предлагает еще повысить тарифы для населения. В этом году рост может составить свыше 60%, если его утвердит Кабмин.

"В том случае, если тарифы продолжат свой рост, мы же слышали, правительство уже озвучивало повышение в размере 210%… Газовая сфера и снабжение населения газом, к сожалению, перестали быть функцией государства, социальной функцией государства. Их перевели исключительно на коммерческие рельсы. И в данном случае интересы украинских граждан даже не вторичны, они где-то там на десятом месте. А исходя из финансовых итогов деятельности "Нафтогаза", на первое место как раз вывели получение прибыли. А сама деятельность госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" рассматривается исключительно как бизнес-проект, а не как проект, который должен обеспечивать безопасное существование украинских граждан", — подчеркнул Землянский.

На пути к полной монополии

"Нафтогаз Украины" уже давно стал эдаким государством в государстве, которое пользуется протекцией со стороны Госдепа США и МВФ. А они в свою очередб дают карт-бланш на новые тарифные повышения. "Нафтогаз" все меньше слушается правительство и не ровен час, компания вовсе выйдет из-под контроля государства и будет устанавливать тарифы самостоятельно, без согласования Кабмина.

"Под эгидой разделения и прочих вещей мы видим, что НАК под себя подбирает практически все основные функции газового рынка, а соответственно и финансовые потоки с этих газовых функций. Имеется в виду добыча, импорт и транзит газа. Соответственно, вот уже последний сегмент, который "Нафтогаз" хочет подмять под себя, это распределение газа. Поэтому я не исключаю, что в 2018 году, если такая тенденция сохранится, то по итогам 2018 года НАК покажет финансовые результаты, которые превзойдут газпромовские, но произойдет это исключительно за счет внутренних потребителей, которые платят за газ", — отметил Землянский.

Слон и моська

"Сравнение показателей "Нафтогаза" и "Газпрома" как и любых других энергетических компаний — это абсолютная манипуляция и ложь. Тем более, когда сравнивают слона и моську газового рынка — "Газпром" и "Нафтогаз". Во-первых, прибыль "Газпрома" в 100 млрд. руб — это данные отчетности по российским стандартам. Но согласно международной отчетности "Газпрома", то по предварительным оценкам, российская компания получит примерно 800 млрд. руб. (12 млрд. долл.) В 2016 году прибыль "Газпрома" составила 951 млрд. руб. (14 млрд. долл.). Конечно, с такими цифрами "Нафтогаз" не может конкурировать. А потому остается риторическим вопрос для чего в "Нафтогазе" так "подставили" наше государство и выставили ее посмешищем в глазах мировой энергетической сообщества?

Также "Нафтогаз" не может конкурировать с "Газпромом" в вопросе капитализации. Если капитализация "Газпрома" составляет более 50 млрд. долл, то у "Нафтогаза" ее фактически нет. А даже если бы и была, то по предварительным оценкам не превышает 4-5 миллиардов долларов. Возникает вопрос почему "Нафтогаз" не сравнивает себя с немецкой EON или французской Engie? В 2016 году "Нафтогаз" получил прибыль в 1 млрд. долл. Тогда как немецкий EON показал убыток в 4 млрд. евро, а французская Engie — убытки в 0,4 млрд. евро.

Конечно, "Нафтогаз" не ведет практической никакой производственной деятельности кроме транзита и продажи газа. И все деньги компания зарабатывает или за счет "Газпрома", или обдирая последнюю шкуру с рядового украинца.

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Также можно сравнить добычу газа. "Нафтогаз" добывает 15 млрд. куб. м., а "Газпром" — 475 млрд. куб. м.

В 2017 году "Нафтогаз" фактически не построил ни одного километра газопроводов. "Газпром" построил более 600 км "Турецкого потока", более 1000 км газопровода "Сила Сибири" в Китай, 1400 км газопроводов для внутренних потребителей.

Похоже, в "Нафтогазе" просто не знают, что каждая компания имеет свои затраты, капитальные вложения, инвестиции. Кстати, у "Нафтогаза" в 2017 г. капитальные инвестиции составляют 80 млн. долл. в год, у "Газпрома" — 15 млрд. долл.

В конце концов, даже прибыль "Нафтогаза" в 1,5 млрд. долл. — это полностью заслуга бюджета Украины, который оплачивает субсидии на газ для населения в размере 51 млрд. грн. (2 млрд. долл.). Без этих денег "Нафтогаз" показывал бы убытки в 2017 г. — на уровне 20-25 млрд. грн. Практически все понимают, что "Нафтогаз" как был дотационным и висел ярмом на шее всех украинцев (бюджета), так и остается по сей день. А такими "дешевыми понтами" как сравнение с прибылью "Газпрома" "Нафтогаз" еще глубже падает в глазах как своих партнеров в ЕС, так и других участников мирового газового рынка", — пишет Юрий Корольчук.