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    Экономика

    В "Нафтогазе" назвали сумму выплат руководству и набсовету

    (обновлено: )20002
    В "Нафтогазе" сообщили, что в прошлом году члены наблюдательного совета получили 24,547 млн грн вознаграждения и возмещения расходов, в то время как в 2016 - 20,07 млн грн.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" в течение 2017 года выплатил 204,068 млн гривен своему руководству и наблюдательному совету.

    Нафтогаз Украины
    RIA News Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк
    Соцсети: "Нафтогаз" сидит на газовой игле

    Об этом сообщает reform.energy со ссылкой на годовой отчет компании.

    Так за прошлый год шесть членов правления "Нафтогаза" и девять директоров направлений получили 179,521 млн грн заработной платы и премий, в то время, как годом ранее четыре члена правления и шесть директоров направлений заработали 86,587 млн грн.

    В 2017 году члены набсовета получили 24,547 млн грн вознаграждения и возмещения расходов, а в 2016 — 20,07 млн грн.

    Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" в 2017 году увеличил чистую прибыль на 48% — до 39,3 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов) по сравнению с 2016 годом.

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