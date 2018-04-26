В "Нафтогазе" назвали сумму выплат руководству и набсовету

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" в течение 2017 года выплатил 204,068 млн гривен своему руководству и наблюдательному совету.

Об этом сообщает reform.energy со ссылкой на годовой отчет компании.

Так за прошлый год шесть членов правления "Нафтогаза" и девять директоров направлений получили 179,521 млн грн заработной платы и премий, в то время, как годом ранее четыре члена правления и шесть директоров направлений заработали 86,587 млн грн.

В 2017 году члены набсовета получили 24,547 млн грн вознаграждения и возмещения расходов, а в 2016 — 20,07 млн грн.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" в 2017 году увеличил чистую прибыль на 48% — до 39,3 миллиарда гривен (1,5 миллиарда долларов) по сравнению с 2016 годом.