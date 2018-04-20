"Нафтогаз" озвучил условия расторжения соглашений с "Газпромом"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В НАК "Нафтогаз Украины" подтвердили информацию, что российский "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с Киевом на поставку и транзит газа, а также назвали условия расторжения контрактов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза" в Facebook.

В пятницу российский "Газпром" направил в Стокгольмский арбитраж документы на расторжение контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку газа и его транзит.

"Отправить документы — недостаточно для расторжения… Контракты не предусматривают возможности прекратить их действие в одностороннем порядке. Они действующие и заканчиваются вместе с 2019 годом. Досрочно их действие может быть прекращено лишь по согласию обеих сторон или по решению арбитража", — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что в прошлый раз арбитражные производства по этим контрактам были инициированы в 2014 году, а решение за ними Стокгольмский арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах.

"Кстати, обжалование арбитражных решений не приостанавливает их действие. "Газпром" все так же должен нам 2,56 млрд долларов + проценты", — добавили в "Нафтогазе".

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Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он с одной стороны обжалует их, с другой стороны — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд.

"Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов, в конце марта компании провели переговоры по этому вопросу и планировали провести их следующий раунд в апреле. Решения арбитража Стокгольма по спорам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку и транзит газа "Газпром" обжаловал в суде Швеции в марте.