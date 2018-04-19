наверх
19.04.201812:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.15+ 0.06
  • EUR32.39+ 0.16
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Нафтогаз" оценил стоимость ГТС Украины

    (обновлено: )56704
    Заместитель начальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк опубликовал фотокопию решения об утверждении оценки стоимости газотранспортной системы.
    Газораспределительная станция. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. "Нафтогаз Украины" утвердил оценку стоимости оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз" в 327,9 миллиарда гривен, сообщает в четверг на своей странице в Facebook замначальника департамента энергоэффективности "Нафтогаза" Алексей Хабатюк.

    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Северный поток-2" и ГТС Украины: что выгоднее ЕС?

    Он опубликовал на своей странице фотокопию соответствующего решения компании, в котором поясняется, что "Нафтогаз" принял решение об оценке как единоличный акционер "Укртрансгаза".

    "Утвердить рыночную стоимость основных средств общества в сумме 327 миллиардов 921 миллион гривен (в том числе активы, которые находятся на неподконтрольной Украине территории — 12,3 миллиарда гривен, или 471 миллионов долларов) по состоянию на 31.12.17", — говорится в опубликованном решении.

    Фото Facebook Алексея Хабатюка
    Заключение о стоимости ГТС Украины

    Также указано, что оценка утверждена на основании отчета компании Ernst & Young.

    Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Россия не обойдется без ГТС Украины: "Я хочу еще раз отметить: Россия не обойдется без украинской газотранспортной системы в любом случае, после 2019 года в том числе".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата
    Сотрудник в офисе биржи. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Екатерина Коротич, дочь погибшей в ДТП в Кривом Роге Аллы Коротич
    Масштабное ДТП в Кривом Роге