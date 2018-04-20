Землянский о подорожании от "Нафтогаза": украинцы повоняют и замерзнут

РИА Новости Украина

НАК "Нафтогаз Украины" подготовил правительству свой вариант изменения цен на газ, в рамках которого предлагается повысить тариф на 60-65%, сообщили "Украинские новости" со ссылкой на соответствующие документы.

НАК предлагает полностью исключить из цепочки поставок газа газсбыты и взять продажу газа населению на себя. При этом предлагается ввести две цены: действующая цена в 6,96 тыс. за 1 тыс. кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а все что выше нормы будет стоить на 60-65% дороже", — говорится в сообщении. Таким образом, с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тыс., а с октября — до 11,47 тыс. за 1 тыс. кубометров.

При этом нормы потребления газа должны быть сокращены на 15%, сократятся и объемы газа для расчета субсидий.

У директора энергетических программ Центра мировой экономки и международных отношений Валентина Землянского в связи с предложением НАК вопросов больше, чем ответов.

"Основной — как будет определятся социальный газ для населения по 6.9 и как несоциальный по 2 гривен/куб.? Ну, и по мелочи.

Оруэлловские мотивы.

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Либерализация — это монополизация. Облгазы — кака, а вот наши агенты будут правильные, с шильдиком НАК, прозрачные и некоррупционные.

Свобода выбора — это выбор Нафтогаза. А кто против — свободен, выбирает кизяки. Должники пойдут по двойному тарифу, чтобы неповадно было. И в Законе так написано", — написал Валентин Землянский на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что НАК собирается урезать к чертовой бабушке социальные нормативы.

"Разжирели 3,3 куба на человека, 5 кубов на квадрат при отоплении. Ну, понятно, что агрессор и евойный белорусский посипака нам не указ, с их нормами порядка 10 кубов на человека. Так что социальный норматив — это норма прибыли. Чем ниже норматив, тем выше прибыль.

Сети ж тоже у нас. Будут. Так что вторая половина облгазов — с пляжа. Аренда с сетей — тоже нам, Генпрокуратура уже работает. Повторим еще раз, для непонятливых: Либерализация — это монополизация. Мы покажем вам как управлять Нафтогазом", — написал эксперт.

По мнению Землянского, попытка наскоком изменить администрирование газовых абонентов приведет к полному бардаку, неразберихе и коллапсу в отрасли. Уровень субсидий будет просто зашкаливать.

"Предстоящий отопительный сезон в регионах будет чем-то средним между "Обителью Зла" и "Неуловимыми мстителями". Но ничего, повоняют — и замерзнут. Не впервой ведь, правда?", — заключил Землянский.