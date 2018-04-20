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    Землянский о подорожании от "Нафтогаза": украинцы повоняют и замерзнут

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (905)

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    Попытка наскоком изменить администрирование газовых абонентов приведет к бардаку и коллапсу в отрасли. Уровень субсидий — зашкалит, а отопительный сезон будет чем-то средним между "Обителью Зла" и "Неуловимыми мстителями", считает Валентин Землянский.
    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    НАК "Нафтогаз Украины" подготовил правительству свой вариант изменения цен на газ, в рамках которого предлагается повысить тариф на 60-65%, сообщили "Украинские новости" со ссылкой на соответствующие документы.

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    НАК предлагает полностью исключить из цепочки поставок газа газсбыты и взять продажу газа населению на себя. При этом предлагается ввести две цены: действующая цена в 6,96 тыс. за 1 тыс. кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а все что выше нормы будет стоить на 60-65% дороже", — говорится в сообщении. Таким образом, с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тыс., а с октября — до 11,47 тыс. за 1 тыс. кубометров. 

    При этом нормы потребления газа должны быть сокращены на 15%, сократятся и объемы газа для расчета субсидий. 

    У директора энергетических программ Центра мировой экономки и международных отношений Валентина Землянского в связи с предложением НАК вопросов больше, чем ответов. 

    "Основной — как будет определятся социальный газ для населения по 6.9 и как несоциальный по 2 гривен/куб.? Ну, и по мелочи.

    Оруэлловские мотивы.

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    Либерализация — это монополизация. Облгазы — кака, а вот наши агенты будут правильные, с шильдиком НАК, прозрачные и некоррупционные.

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    Свобода выбора — это выбор Нафтогаза. А кто против — свободен, выбирает кизяки. Должники пойдут по двойному тарифу, чтобы неповадно было. И в Законе так написано", — написал Валентин Землянский на своей странице в Facebook. 

    Он подчеркнул, что НАК собирается урезать к чертовой бабушке социальные нормативы

    "Разжирели 3,3 куба на человека, 5 кубов на квадрат при отоплении. Ну, понятно, что агрессор и евойный белорусский посипака нам не указ, с их нормами порядка 10 кубов на человека. Так что социальный норматив — это норма прибыли. Чем ниже норматив, тем выше прибыль.

    Сети ж тоже у нас. Будут. Так что вторая половина облгазов — с пляжа. Аренда с сетей — тоже нам, Генпрокуратура уже работает. Повторим еще раз, для непонятливых: Либерализация — это монополизация. Мы покажем вам как управлять Нафтогазом", — написал эксперт.

    По мнению Землянского, попытка наскоком изменить администрирование газовых абонентов приведет к полному бардаку, неразберихе и коллапсу в отрасли. Уровень субсидий будет просто зашкаливать. 

    "Предстоящий отопительный сезон в регионах будет чем-то средним между "Обителью Зла" и "Неуловимыми мстителями". Но ничего, повоняют — и замерзнут. Не впервой ведь, правда?", — заключил Землянский.

    Скриншот с сайта Facebook

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