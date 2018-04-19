"Нафтогаз" намерен повысить цены на газ на 65% для ряда пользователей

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" подготовил правительству свой вариант изменения цен на газ, в рамках которого предлагается повысить тариф на 60-65% для пользователей, превышающих социальную норму потребления. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на соответствующие документы.

"НАК предлагает полностью исключить из цепочки поставок газа газсбыты и взять продажу газа населению на себя. При этом предлагается ввести две цены: действующая цена в 6,96 тыс. за 1 тыс. кубометров будет распространяться на социальную норму потребления газа, а все что выше нормы будет стоить на 60-65% дороже", — говорится в сообщении.

Таким образом, с июня 2018 года цена газа сверх нормы может вырасти до 10,99 тыс., а с октября — до 11,47 тыс. за 1 тыс. кубометров. При этом нормы потребления газа должны быть сокращены на 15%, сократятся и объемы газа для расчета субсидий.

Как отмечается, в правительстве уже раскритиковали наработки "Нафтогаза" и решили пока не предлагать их на переговорах с МВФ.

Читайте также — Гольдарб: стоит обсудить с Варфоломеем поместную цену на газ

С 2016 года цены на газ для населения привязали к рыночной стоимости импортного топлива. В связи с этим ожидалось очередное повышение цен для населения в текущем отопительном сезоне. Однако правительство заверило, что цены на газ останутся на прежнем уровне. Для этого Кабмин предложил новый вариант изменений принципа определения цены импортного паритета, однако МВФ выступил против. По данным СМИ, именно это мешает принятию решения о выделении следующего транша от фонда.