Коболев просит Гройсмана не лишать "Нафтогаз" функций по транзиту газа

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отложить сроки отделения функций транзита и хранения газа (анбандлинг) на два года — до завершения контракта на транзит российского газа, сообщают "Украинские новости".

Согласно письму главы НАКа, копия которого имеется в распоряжении агентства, причина в том, что по решению арбитража Стокгольма, передача функций транзита другой компании невозможна без письменного согласия "Газпрома", а российский монополист категорически отказывается его давать.

В письме главы "Нафтогаза" Андрея Коболева в адрес премьер-министра Владимира Гройсмана отмечается, что план отделения транспортной компании от НАК, утвержденный постановлением КМУ №496 от 1 июля 2016 года, невыполним.

По этому документу, в течение 30 дней после принятия арбитражем Стокгольма решения по спору с "Газпромом" по транзитному контракту, имущество для транспортировки и хранения газа должно быть передано от дочерней компании НАК — "Укртрансгаза" новосозданному ПАО "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), которое и должно стать новым оператором украинской газотранспортной системы (ГТС).

Напомним, МГУ создано решением правительства в ноябре 2016 года. Решение арбитража по транзитному контракту принято 28 февраля 2018 года. Таким образом, имущество "Укртрансгаза", в частности, трубопроводная система и хранилища газа по постановлению № 496 должно было быть передано МГУ до 2 апреля. Однако арбитраж не удовлетворил требование НАК о возможности передачи прав и обязанностей по контракту на транзит газа в пользу другой компании, а точнее МГУ, без согласия "Газпрома". "Компания не имеет права передать свои права и обязанности по контракту третьим лицам без письменного согласия ПАО "Газпром"… Получить письменное согласие ПАО "Газпром" на передачу контракта с действующими условиями нереально. ПАО "Газпром" отказывается переводить права и обязательства на "Укртрансгаз" или какого-либо другого оператора ГТС и вообще применять нормы украинского законодательства", — говорится в письме Коболева.

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По действующему контракту, до 1 января 2020 года исполнителем услуг по транзиту газа является НАК "Нафтогаз Украины". Учитывая, что утвержденный план анбандлинга НАК невыполним, а новый требует длительного времени на подготовку, НАК предлагает не предпринимать никаких действий по передаче активов МГУ до завершения действия контракта на транзит газа, то есть, до 2020 года.

Арбитраж Стокгольма 28 февраля вынес окончательное решение по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования "Нафтогаза" к "Газпрому" на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые "Газпром" должен компенсировать" Нафтогазу" за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту на поставку газа "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Позже "Газпром" заявил, что намерен оспаривать данное решение.

В то же время Арбитраж в Стокгольме отклонил требования "Нафтогаза" по росту тарифа на транзит газа из России и об изменении контракта на транзит газа в соответствии с украинским законодательством.

Российский "Газпром" в четверг, 1 марта, сообщил, что получил от "Нафтогаза" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. В связи с этим поставки российского газа в Украину с 1 марта остановлены. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.