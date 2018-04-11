Нарастить собственную добычу газа Украине мешает коррупция - Дяченко

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Наращивание собственной добычи газа в объеме не менее 1 млрд кубометров топлива в год позволит в среднесрочной перспективе отказаться от любого импорта и развить собственную добывающую промышленность. Об этом заявил в пятницу, 6 апреля, премьер-министр Владимир Гройсман. Премьер отметил, что по залежам газа Украина входит в число лидеров на континенте, но по словам Гройсмана, "годы руководители государства обменивали газовые подачки на независимость, а тем временем собственная промышленность уничтожалась. Потому сегодня вопрос энергобезопасности чрезвычайно важен. Мы готовим условия, при которых объем добычи газа будет расти — не менее 1 млрд в год. Это обеспечит независимость от любого импорта".

Подробнее об этом рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Один млрд на рік — наскільки це реально в нинішніх умовах?

— Це важкувато буде, оскільки мова йде, очевидно, про континентальний видобуток. На мільярд збільшувати можна, це питання коштів. Це потребуватиме серйозних коштів. Я думаю, що не менше мільярда-півтора на рік треба буде вкладати, щоб такі цифри отримувати.

Скільки зараз видобування?

— Ніколи ми 50 млрд не видобували. Ми видобували десь до 22 млрд. І видобуваємо зараз 20 з умовою, що ще ж Чорноморка відпала. Тобто якщо говорити так, здебільшого, то воно приблизно однакове. Ми десь під 20-21 млрд вже багато років видобуваємо. Десь 17 млрд видобуває державна компанія 17. А інше — приватні компанії.

Гройсман сказав: нам потрібно нарощувати власний видобуток. Ми можемо на 100% забезпечити власні потреби. У нас було 55 млрд кубів на рік видобуток газу. Сьогодні впав до 20 млрд. Із цих 20 млрд лише 14 — це державний, решта — приватний. Наше завдання — наростити державний видобуток до 20 млрд до 2020 року.

— Я думаю, що він "Укрнафту" порахував як приватну. Я вважаю, що "Укрнафта" десь трошки більше мільярду видобуває. 14 млрд видобуває "Укргазвидобування". Десь трошки більше мільярду — "Укрнафта". Там 50% державних акцій, я думаю, що можна вважати, що це державна компанія. А так, в принципі, так, 20 млрд видобуваємо.

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Скільки в нас родовищ вже розроблено?

— Рахувати родовища — це справа не дуже добра, бо їх дуже багато. А 70% видобутку на сьогодні забезпечує Шебелінське родовище. Це наше ключове родовище. Континентальні родовища — це всі давно розроблені родовища. І вишки Бойка — це як раз це були проекти з розробки нових родовищ. А на континенті це все старі родовища. Тому і проблема, що на континенті в традиційних полях газових, там малі та середні родовища. Такі розвідані. А їх не дуже рентабельно розробляти. Особливо, якщо там, де немає готової інфраструктури. А нову будувати для малих і середніх родовищ — це не завжди рентабельно. Треба вкладатися в нові технології транспортування безтрубні. Вони існують.

Ще кілька років тому говорили про видобуток сланцевого газу. Чи дорого взагалі це?

— Сланцевий газ… Як дорого? Вкладатися треба. Знову ж таки мільярди доларів треба вкладати і в розвідку, і у видобуток. Зараз в принципі ціни, коли впали ціни, коли нафта коштувала десь під 30 доларів, то воно було не дуже рентабельно. Зараз знову ціни на газ і на нафту підросли, і знову стають рентабельними сланцеві проекти. І тому, як ситуація стабілізується, я думаю, що можна поновити ці проекти в Україні.

Окрім ресурсу, що ще потрібно для нарощування видобутку газу?

Дерегуляція, я думаю, що все ж таки більше з корупцією треба попрацювати. Скажемо так, найбільша проблема — все ж таки ніяк не можуть наші чиновники зробити допуск на ринок, щоб можна було спокійно прийти і працювати. Все одно щось придумають, що обмежує коло компаній, які можуть працювати. Це неретабельний бізнес. Все одно намагаються своїх туди. І оце ключове питання. Якщо говорити про дозвільну систему, вона міняється кожен рік, щось туди вносять. То в сторону підкручення гайок, доводять, що там пройдисвіти одні сидять, треба в цьому видобуванні треба наводити порядок. Потім ті починають верещати, що навпаки, все зарегульоване, давай лібералізацію тощо. Це почалося в 2004 році, коли була ліквідована "Полтаванафтогазвидобування", і були розпорошені, розкрадені, роздані ті свердловини вже приватним компаніям. І як ви подивитеся, кожен раз як міняється влада, починаються мінятися там суб'єкти. Перерозподіл відбувається. Оскільки це надрентабельна штука. Коли вже родовище знайдено, і просверлено, то це там, щоб ви розуміли, 30-40 доларів операційні витрати на 1000 кубів, а продається все це за 250-300 доларів. От і весь бізнес. За нього боротьба, а от свердлити, шукати і пробурювати нові ніхто не поспішає. Дуже дорого, це капіталоємна штука. Знайти дуже дорого. Пробурити дуже дорого. А потім сиди і заробляй гроші. Так от, ніхто вкладатися не поспішає. А всі поспішають перерозподіляти те, що є.

Нещодавно прийняті нові правила щодо розробки нових родовищ. Чи є групи впливу, яким це вигідно?

— Є звичайно. І боротьба там йде в залежності від влади. Тобто як приходить якась група до влади, там формується коло суб'єктів, які наближені до цього бізнесу, між ними починається боротьба.

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