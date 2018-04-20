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    "Нафтогаз" с мая повысит минимальные цены на газ

    (обновлено: )31310
    Как сообщила в пятницу пресс-служба компании, с мая повышаются минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен.
    Вывеска на здании НАК Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" с мая повышает минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен (349 долларов) за тысячу кубометров с учетом НДС по сравнению с апрелем, сообщила в пятницу пресс-служба компании.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    При этом максимальная цена на газ для промышленных потребителей с мая повышается на 5,2% — до 10,041 тысяч гривен (383 долларов) по сравнению с апрелем с учетом НДС.

    С 1 октября 2015 года в Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.

    Ранее "Нафтогаз" повысил цены для промпотребителей на апрель по сравнению с предыдущим месяцем приблизительно на 7,4-9,8%.

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