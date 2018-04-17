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    "Нафтогаз" выделил 60 млн грн на услуги юристов

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (902)

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    Согласно тендерным условиям, срок предоставления услуг - 2 года от даты подписания договора. Конечный срок подачи предложений конкурсных торгов - до 17 мая 2018 года.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" объявила тендер на юридическое сопровождение внешнеэкономической деятельности ожидаемой стоимостью 60 млн гривен, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на тендерную документацию компании в системе публичных закупок ProZorro.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Юридическое сопровождение, в частности, предусматривает обеспечение прав и интересов компании в иностранных юрисдикциях, в том числе в иностранных государственных органах, учреждениях, иностранных или международных судах, арбитражах, международных организациях, в отношениях с другими лицами, а также для обеспечения юридического сопровождения внешнеэкономической деятельности компании", — говорится в сообщении.

    Согласно тендерным условиям, срок предоставления услуг — 2 года от даты подписания договора. Конечный срок подачи предложений конкурсных торгов — до 17 мая 2018 года.

    Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" оценивает в 15 миллиардов долларов возможную сумму компенсации от пересмотра тарифа на транзит российского газа по территории Украины.

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