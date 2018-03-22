Землянский: "Нафтогазу" и "Газпрому" нужна помощь для поиска компромисса

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Украина с начала отопительного сезона, который стартовал 24 октября 2017 года, и до 17 марта 2018 года потратила половину всех запасов газа.

В частности, из подземных хранилищ было поднято на обогрев 49,3%, или восемь миллиардов кубометров голубого топлива. На данный момент имеем запасов немного больше, чем 8,5 миллиардов кубов газа. Об этом свидетельствуют данные компании "Укртрансгаз".

Также в компании отметили, что запасов газа в украинских хранилищах по состоянию на 17 марта 2018 года — почти на 6% больше, чем на аналогичную дату 2017 года, но практически на 7% меньше, чем на 17 марта 2016 года, когда в этот период Украина имела более девяти миллиардов кубов газа.

Удастся ли нам благополучно закончить отопительный сезон, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Имеющихся объемов газа в подземных хранилищах достаточно для завершения отопительного сезона?

— Давайте разделим. У нас проблема с "прикрути" возникла по той простой причине, что просто дополнительных или необходимых объемов газа не было непосредственно в самих магистральных газопроводах, в трубе, условно говоря. То есть он еще должен быть и в трубе. И тогда все хорошо. То есть тогда все работает в штатном режиме, так, как должно быть. А вот этого как раз и не произошло. И из-за этого возникла вот эта проблема с "прикрути". А что касается заявления Укртрансгаза, уже март, и несмотря на то, что он морозный, но все-таки это конец отопительного сезона. Мы выходим уже из зимы. Поэтому, я думаю, что запасов более чем достаточно.

Сколько должно вообще там должно быть? Или какой максимум мы можем запасти?

— Активного газа мы можем туда закачать 31 млрд кубометров. Это тот, который считается, что можно поднять, но по-хорошему, поднять из хранилища, если закачать, вот считать, что там 31, поднять можно где-то порядка 26-25 млрд кубов. Но это под завязку. Это так называемый буферный газ, который не должен выкачиваться из хранилищ. Он для давления, и просто вы потом не сможете снова использовать хранилища уже в таком объеме, в необходимом, потому что начинаются технические процессы, которые впоследствии не позволяют закачивать уже больший объем газа или нормативный объем газа, на который рассчитано это хранилище.

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То есть этих восемь миллиардов кубометров газа достаточно?

— Хватит. Самое главное, чтобы помимо вот этих объемов, которые находятся в хранилищах, чтобы еще были объемы, которые идут импортом. То есть мы опять же таки возвращаемся к вопросу объемов газа в трубе. Там должно быть порядка одного миллиарда кубов, если смотреть на трубу с востока на запад, или с запада на восток, как хотите, вот на наши магистральные газопроводы, вот всех этих четырех трубах больших магистральных должно находиться порядка одного миллиарда кубометров. Тогда нам, по сути, ничего не страшно. То есть, даже если потребление будет порядка 180 млн кубометров в сутки, потребители будут брать, при импорте, при наявном газе в трубе, при вот таких хранилищах, при собственной добыче, вот больше "прикрути" возникнуть не должно.

Что будет с контрактом? По какой цене мы будем закупать газ? Где мы его будем закупать? Как это все дальше будет развиваться?

— Дальше мы заканчиваем отопительный сезон. То есть потребление газа падает, начинается сезон закачки в подземные хранилища газа. В принципе, в предыдущие сезоны в прошлом, позапрошлом сезоне мы закачивали газ, который брали реверсом, так называемым реверсом с европейского направления, плюс газ собственной добычи. То есть, в принципе, нас ничего не лимитирует и не ограничивает для того, чтобы закачать, подготовиться к отопительному сезону без российского газа. Но у нас есть решение Стокгольмского арбитража, и мы должны закупить у России порядка четырех миллиардов кубометров. Соответственно, мы уже слышали заявления, уже Европа заявляла об этом, что, скорее всего, у нас опять начнутся трехсторонние переговоры при участии Европейской комиссии, потому что мы понимаем, что взаимопонимание напрямую между "Нафтогазом" и "Газпромом" найти достаточно сложно.

Так мы будем докачивать туда газ? По какой цене и у кого будем брать?

— А это самый интересный вопрос. В принципе, на европейских хабах наступает так называемый низкий сезон. И, как правило, цена, если мы берем по прошлому году, колеблется где-то от 180 до 210 долларов, в зависимости от периода. Но, в принципе, по вот этим приблизительным ценовым ориентирам газ будет закачиваться в подземные хранилища газа. Что касается контрактов, ориентировочную цену обещали 254 доллара на момент, когда, по идее, должно было быть, заработать соглашение.

У кого мы можем закупать газ? Часть — у "Газпрома"?

— А часть будем закупать через Европу. У нас основными поставщиками являются Германия, Швейцария, известная газодобывающая страна, есть фирмы из Люксембурга, то есть соответственно, вот все вот эти контракты, которые есть у "Нафтогаза" на закупку газа реверсом, по ним газ и будет закупаться.

Напомним, эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко высказал мнение, что решить конфликт "Нафтогаза" и "Газпрома" ЕС заинтересован больше всех.

А член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что европейцы обошлись с Украиной безответственно. Он подчеркнул, что в то время как "Газпром" заявил о разрыве контрактов с "Нафтогазом", оказалось, что европейские компании не готовы жертвовать своими гражданами и поставлять газ Украине.