"Нафтогаз" предупредил о росте цен на газ для промышленности

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" с апреля повышает минимальные цены на газ для промышленных потребителей на 9,8% до 8,670 тысяч гривен за тысячу кубометров с учетом НДС по сравнению с мартом, сообщила в среду пресс-служба компании.

Ранее "Нафтогаз" снизил цены для промпотребителей на март по сравнению с прошлым месяцем приблизительно на 12-14%.

При этом максимальная цена на газ для промышленных потребителей с апреля повышается на 7,4% до 9,543 тысячи гривен (363 доллара) по сравнению с мартом с учетом НДС.

С 1 октября 2015 года в Украине было отменено государственное регулирование цен на газ для всех потребителей, кроме населения и теплокоммунэнерго для нужд населения. После этого "Нафтогаз" поставляет газ промпредприятиям и другим хозяйствующим субъектам сугубо на рыночных условиях, ежемесячно корректируя цены.