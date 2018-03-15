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    В период холодов газ будут брать из подземных хранилищ - "Нафтогаз"

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (844)

    (обновлено: )35704
    Украинская компания заявила, что использует запасы газа из ПХГ, в которых находится 9 миллиардов кубометров. Также используется газ собственной добычи и импортный газ из европейского направления.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Украина имеет достаточно газа для покрытия нужд населения в период ожидаемых холодов, идут стабильные поставки газа из Европы и в подземных хранилищах достаточно этого энергоресурса, говорится в сообщении НАК "Нафтогаз Украины".

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    24tv.ua
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    По прогнозу Гидрометцентра Украины, в ближайшее время в стране вновь ожидается похолодание, в выходные температура опустится до минус 11 градусов ночью. На 19 марта прогнозируется минус 13 ночью.

    "На сегодня для нужд населения "Нафтогаз" использует запасы газа из ПХГ, в которых находится 9 миллиардов кубов, что почти на 1 миллиард кубов больше, чем в прошлом году, газ собственной добычи и импортирует газ из европейского направления. Газа из этих источников достаточно для покрытия нужд населения в период холодов. При этом "Нафтогаз" выступает за эффективное использование энергоносителей и благодарен украинцам за то, что они присоединились к инициативе "прикрути", — говорится в сообщении компании в четверг.

    Компания также снова подтвердила, что готова к работе без ограничений в период похолодания, и что поставки газа из Европы идут в стабильном режиме. "Да, "Нафтогаз" готов к работе без ограничений в период похолодания в ближайшие дни. Надежные европейские компании поставляют газ в Украину во исполнение заключенных с ними контрактов", — говорится в сообщении.

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