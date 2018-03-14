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    Экономика

    "Нафтогаз" успокоил: газа на холодные выходные хватит

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (841)

    (обновлено: )25603
    В "Нафтогазе" сообщили, что газа на морозные выходные в стране хватит. Компания сообщает, что перебоев не ожидается.
    Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ у надежных трейдеров, перебоев с газоснабжением на предстоящих выходных не будет.

    Об этом "Нафтогаз" написал в Twitter.

    "Нас спрашивают, хватит ли нам газа — морозы на выходных. Хватит! На этот раз Украина сотрудничает с надежными поставщиками. Кризис закончился, Россия проиграла третий эпизод газовой войны", — написал "Нафтогаз"

    Синоптики прогнозируют похолодание и снег на выходные 17-18 марта. Ожидается, что температура в отдельных регионах снизится до —13 градусов.

    Эксперт-международник Андрей Бузаров
    Facebook Андрея Бузарова
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта

    Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

    "Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. "Нафтогаз" на фоне похолодания экстренно нарастил импорт газа из стран ЕС.

    Позже глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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