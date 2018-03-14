"Нафтогаз" успокоил: газа на холодные выходные хватит

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. НАК "Нафтогаз Украины" поставляет газ у надежных трейдеров, перебоев с газоснабжением на предстоящих выходных не будет.

Об этом "Нафтогаз" написал в Twitter.

"Нас спрашивают, хватит ли нам газа — морозы на выходных. Хватит! На этот раз Украина сотрудничает с надежными поставщиками. Кризис закончился, Россия проиграла третий эпизод газовой войны", — написал "Нафтогаз"

— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 14 березня 2018 р.

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Синоптики прогнозируют похолодание и снег на выходные 17-18 марта. Ожидается, что температура в отдельных регионах снизится до —13 градусов.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта. "Нафтогаз" на фоне похолодания экстренно нарастил импорт газа из стран ЕС.

Позже глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".