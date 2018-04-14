Глава "Нафтогаза" развелся с женой - СМИ

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев развелся с женой Зоряной после 14 лет в браке, пишет "ГлавКом"

По данным СМИ, супруги последние 2 года проживали отдельно, а бракоразводный процесс длился весь прошлый год и завершился перед Новым годом.

Согласно информации, содержащейся в решении Киево-Святошинского районного суда от 17 октября 2017 года, семейная жизнь супругов не сложилась. Причиной этому стали ссоры и недоразумения. У супругов есть три дочери.

Сообщается, что Коболев оставил бывшей жене автомобиль "Porsche Cayenne" 2007 года выпуска. По договору о разделе имущества от 4 декабря 2017, жена получила дом площадью 275,5 квадратных метров и 12 соток земли в селе Чайки под Киевом.

Как сообщалось ранее, после скандального интервью порноактрисы Сторми Дэниелс о ее романе с американским президентом Дональдом Трампом, первая леди США Мелания не появлялась на людях и думает о разводе.