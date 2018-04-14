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    Общество

    Глава "Нафтогаза" развелся с женой - СМИ

    (обновлено: )26510
    По договору о разделе имущества, жена получила дом площадью 275,5 квадратных метров и 12 соток земли в селе Чайки под Киевом.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. 

    Депутат от БПП Андрей Немировский
    056.ua
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    Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев развелся с женой Зоряной после 14 лет в браке, пишет "ГлавКом".

    По данным СМИ, супруги последние 2 года проживали отдельно, а бракоразводный процесс длился весь прошлый год и завершился перед Новым годом.

    Согласно информации, содержащейся в решении Киево-Святошинского районного суда от 17 октября 2017 года, семейная жизнь супругов не сложилась. Причиной этому стали ссоры и недоразумения. У супругов есть три дочери.

    Сообщается, что Коболев оставил бывшей жене автомобиль "Porsche Cayenne" 2007 года выпуска. По договору о разделе имущества от 4 декабря 2017, жена получила дом площадью 275,5 квадратных метров и 12 соток земли в селе Чайки под Киевом.

    Как сообщалось ранее, после скандального интервью порноактрисы Сторми Дэниелс о ее романе с американским президентом Дональдом Трампом, первая леди США Мелания не появлялась на людях и думает о разводе.

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