Сын Трампа разводится с женой

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина.

Сын президента США Дональд Трамп-младший решил развестись с женой, сообщает издание Page Six

По данным СМИ, 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг. По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.

Пара подтвердила изданию информацию о своем разводе.

"После 12 лет брака, мы решили идти отдельными дорогами. Мы всегда с огромным уважением будем относится к друг другу и нашим семьям. У нас есть пять прекрасных детей и они остаются нашим высшим приоритетом. Мы просим вас проявить уважение к нашей частной жизни в это время", — говорится в совместном заявлении супругов.

Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года.

Как сообщалось ранее, голливудская актриса Дженнифер Энистон и режиссер и актер Джастин Теру объявили о разводе через два с половиной года после свадьбы.