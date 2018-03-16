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    Сын Трампа разводится с женой

    (обновлено: )222
    По данным СМИ, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.
    Дональд Трамп-младший и Иванка Трамп
    REUTERS Saul Loeb/Pool

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина

    Депутат от БПП Андрей Немировский
    056.ua
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    Сын президента США Дональд Трамп-младший решил развестись с женой, сообщает издание Page Six.

    По данным СМИ, 40-летняя Ванесса Трамп подала заявление в суд в Манхэттене в четверг. По данным издания, речь идет о разводе по обоюдному согласию, что делает маловероятным юридическую борьбу за опеку над пятью детьми пары или в отношении имущества.

    Пара подтвердила изданию информацию о своем разводе.

    "После 12 лет брака, мы решили идти отдельными дорогами. Мы всегда с огромным уважением будем относится к друг другу и нашим семьям. У нас есть пять прекрасных детей и они остаются нашим высшим приоритетом. Мы просим вас проявить уважение к нашей частной жизни в это время", — говорится в совместном заявлении супругов.

    Трамп-младший женился на модели Ванессе Хейдон в ноябре 2005 года.

    Как сообщалось ранее, голливудская актриса Дженнифер Энистон и режиссер и актер Джастин Теру объявили о разводе через два с половиной года после свадьбы.

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