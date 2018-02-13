Украинцы отныне смогут разводиться в Facebook

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В Facebook появилась программа, которая подает судебные иски и приглашает в суд, сообщает UBR.ua.

24 января 2018 года украинский суд уже принял первое решение о расторжении брака, где иск подал SudoBot.

Как отметили в компании АО Juscutum, запустившей программу, обращаться к юристу теперь необязательно. Необходимо лишь заплатить стандартный единый платеж за подачу иска о разводе в 950 грн.

Чтобы развестись через Facebook, нужно зайти на страницу SudoBot в соцсети, нажать кнопку "Отправить сообщение" и начать общение с ботом. Робот попросит предоставить некоторые данные о себе и супруге. В конце бот отправляет подготовленное исковое заявление на подпись адвокатам, после чего оно попадает в суд. Программа работает круглосуточно.

Также программа подскажет, как лучше всего вести себя на судебном заседании и составит примерный план действий для заявителя после того, как ему придет повестка.

Как сообщалось ранее, в Министерстве юстиции Украины зарегистрировано 1492 заявления о сочетании браком 14 февраля, в День Святого Валентина.