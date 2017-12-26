Есть на что посмотреть! Самая масштабная свадьба в Индии

В воскресенье, 24 декабря, в Индии сотни девушек-сирот одновременно связали себя узами брака, а финансировал торжество алмазный магнат Махеш Савани (Mahesh Savani).

В массовой церемонии приняли участие 502 человека, то есть 251 пара. Савани осуществил индуистский обряд каньядан, когда отец выдает дочь замуж, — только не для одной невесты, а для сотен девушек. Бизнесмен утверждает, что чувствует ответственность за женщин, которые не в состоянии оплатить свадьбу сами.

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