В преддверии свадьбы. Невеста принца Гарри удалила аккаунты в соцсетях

1 / 2 соцсети @KensingtonRoyal

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Невеста британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл закрыла все свои страницы в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter, сообщил журналистам представитель Кенсингтонского дворца.

"Мисс Маркл благодарна всем, кто был подписан на ее страницы в социальных сетях. Однако поскольку она уже некоторое время не пользуется ими, она приняла решение закрыть их", — сказал он.

Поступок Маркл соответствует королевскому протоколу: члены королевской семьи не ведут блогов и не общаются с интернет-пользователями напрямую. Все фотографии и сообщения об их деятельности появляются на официальных страницах дворцов. В прошлом году Маркл закрыла блог, в котором рассказывала о здоровом образе жизни, делилась кулинарными рецептами и фотографиями.

Маркл – звезда популярного сериала "Форс-мажоры" (Suits). Свадьба принца Гарри и Маркл состоится 19 мая в Виндзоре.