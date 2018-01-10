наверх
10.01.201816:46
Курсы валют НБУ
  • USD28.200.00
  • EUR33.650.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В преддверии свадьбы. Невеста принца Гарри удалила аккаунты в соцсетях

    (обновлено: )75
    Представитель Кенсингтонского дворца сообщил, что мисс Маркл благодарна всем, кто был подписан на ее страницы в социальных сетях, но она приняла решение закрыть их.
    1 / 2
    Меган Маркл
    соцсети

    КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Невеста британского принца Гарри, американская актриса Меган Маркл закрыла все свои страницы в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter, сообщил журналистам представитель Кенсингтонского дворца.

    Меган Маркл
    фото из открытых источников
    Невеста принца Гарри: в сети появились откровенные фото

    "Мисс Маркл благодарна всем, кто был подписан на ее страницы в социальных сетях. Однако поскольку она уже некоторое время не пользуется ими, она приняла решение закрыть их", — сказал он.

    Поступок Маркл соответствует королевскому протоколу: члены королевской семьи не ведут блогов и не общаются с интернет-пользователями напрямую. Все фотографии и сообщения об их деятельности появляются на официальных страницах дворцов. В прошлом году Маркл закрыла блог, в котором рассказывала о здоровом образе жизни, делилась кулинарными рецептами и фотографиями.

    Маркл – звезда популярного сериала "Форс-мажоры" (Suits). Свадьба принца Гарри и Маркл состоится 19 мая в Виндзоре.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру
    Националистический радикализм крепчает
    Василий Горбаль
    Украина 2018: новые испытания
    В киевскую детскую инфекционную больницу с диагнозом "корь" попали дети, которые посетили перед новым годом цирк "Кобзов"
    Вспышка кори в Украине: сотни заболевших