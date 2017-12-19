В Харькове мужчину перед свадьбой обязали явиться в военкомат

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. В Харькове молодая пара решила узаконить свои отношения, однако в РАГСе Московского района города их обязали принести справку о становлении на военный учет будущего супруга. Об этом сообщает "Вести".

Как отмечается, после переговоров документы все же приняли, однако пригрозили, что если к дате регистрации справка не будет предоставлена, то роспись не состоится.

В Военном комиссариате Киевского и Московского районов Харькова подтвердили, что установка есть.

"Это делается для того, чтобы молодые люди становились на военный учет. Для подачи документов на регистрацию брака мужчине призывного возраста необходимо иметь при себе приписное удостоверение или военный билет. Если до этого момента он по какой-то причине на учете не стоял, то пусть явится в военкомат, где встанет на учет, и вопрос будет закрыт — сможет и жениться и делать, что хочет", — сообщили в комиссариате.

Напомним, пятую часть военного бюджета Украины на 2018 год — около 17 миллиардов гривен, потратят на вооружение и военную технику, что на 34% больше, чем в этом году.