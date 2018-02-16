Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Голливудская актриса Дженнифер Энистон и режиссер и актер Джастин Теру объявили о разводе через два с половиной года после свадьбы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление пары.

"В обычных обстоятельствах мы бы хотели сделать это негласно, но учитывая индустрию сплетен, которая не сможет удержаться от спекуляций и выдумок, мы предпочли прямо сказать, что произошло на самом деле", — заявили супруги.

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По словам пары, они приняли решение о разводе взаимно и продолжат сохранять глубокое уважение и любовь к друг другу.

Свадьба Энистон и Теру состоялась в августе 2015 года, через четыре года после помолвки.

Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Самой успешной для нее стала роль в ленте "Брюс всемогущий" (2003). Актриса вышла замуж за актера Брэда Питта в 2000 году. Спустя пять лет они расстались, СМИ называли причинами развода роман Питта с актрисой Анджелиной Джоли.