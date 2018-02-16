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    Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе

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    По словам звездной пары, они приняли решение о разводе взаимно и продолжат сохранять глубокое уважение и любовь к друг другу.
    Дженнифер Энистон. Архивное фото
    Polaris Images Jay L. Clendenin

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Голливудская актриса Дженнифер Энистон и режиссер и актер Джастин Теру объявили о разводе через два с половиной года после свадьбы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление пары.

    Джоли раскрыли детали развода с Питтом
    BBC Hindi, youtube
    Джоли раскрыла детали развода с Питтом

    "В обычных обстоятельствах мы бы хотели сделать это негласно, но учитывая индустрию сплетен, которая не сможет удержаться от спекуляций и выдумок, мы предпочли прямо сказать, что произошло на самом деле", — заявили супруги.

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    По словам пары, они приняли решение о разводе взаимно и продолжат сохранять глубокое уважение и любовь к друг другу.

    Свадьба Энистон и Теру состоялась в августе 2015 года, через четыре года после помолвки.

    Энистон прославилась благодаря роли Рэйчел Грин в телесериале "Друзья", за которую она была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Самой успешной для нее стала роль в ленте "Брюс всемогущий" (2003). Актриса вышла замуж за актера Брэда Питта в 2000 году. Спустя пять лет они расстались, СМИ называли причинами развода роман Питта с актрисой Анджелиной Джоли.

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