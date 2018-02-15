В купальнике и без. Откровенная фотосессия Эшли Грэм на пляже

Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм снялась в соблазнительном фотосете для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

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30-летняя Грэм примерила несколько ярких купальников, в том числе и из своей коллекции. Но главной изюминкой стали съемки топлес.

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В объективе фотокамер модель чувствовала себя очень уверенно и смело, что и отражается на горячих снимках и видеоролике журнала.