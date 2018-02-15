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    В купальнике и без. Откровенная фотосессия Эшли Грэм на пляже

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    Знаменитая Эшли Грэм примерила несколько ярких купальников, в том числе и из своей коллекции. Но главной изюминкой стали съемки пышной модели топлес.
    Канал на Youtube Sports Illustrated Swimsuit

    Одна из самых известных моделей plus-size Эшли Грэм снялась в соблазнительном фотосете для журнала Sports Illustrated Swimsuit.

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    30-летняя Грэм примерила несколько ярких купальников, в том числе и из своей коллекции. Но главной изюминкой стали съемки топлес. 

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    В объективе фотокамер модель чувствовала себя очень уверенно и смело, что и отражается на горячих снимках и видеоролике журнала.

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