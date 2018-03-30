Мелания Трамп подумывает о разводе - СМИ

Mark RALSTON / AFP

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина.

После скандального интервью порноактрисы Сторми Дэниелс о ее романе с американским президентом Дональдом Трампом, первая леди США Мелания не появлялась на людях, пишет US Magazine

По данным СМИ, она вместе с сыном находится во Флориде. По словам знакомого с ситуацией источника, женщина очень несчастна: "Она очень, очень несчастна из-за того, какой стала ее жизнь. Если бы она могла, то ушла бы от Дональда и просто была бы со своим сыном".

По его словам, Мелания в ужасе от того, что теперь "все глаза прикованы к ее отношениям с мужем", и ей очень трудно.

Ожидается, что Мелания пробудет во Флориде до конца весенних каникул сына Бэррона.

Как сообщалось ранее, порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) подала в суд на адвоката Майкла Коэна, который представляет интересы президента США Дональда Трампа.