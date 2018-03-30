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    Мелания Трамп подумывает о разводе - СМИ

    (обновлено: )35220
    По данным СМИ, она вместе с сыном находится во Флориде. По словам знакомого с ситуацией источника, женщина очень несчастна: "Она очень, очень несчастна из-за того, какой стала ее жизнь".
    Инаугурация Дональда Трампа, Библию держит супруга Мелания, 20 января 2017 года
    Mark RALSTON / AFP

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. 

    Обращение Дональда Трампа к конгрессу США
    Скринштот
    Хлопает, как сумасшедший. Пользователи комментируют аплодисменты Трампа
    После скандального интервью порноактрисы Сторми Дэниелс о ее романе с американским президентом Дональдом Трампом, первая леди США Мелания не появлялась на людях, пишет US Magazine.

    По данным СМИ, она вместе с сыном находится во Флориде. По словам знакомого с ситуацией источника, женщина очень несчастна: "Она очень, очень несчастна из-за того, какой стала ее жизнь. Если бы она могла, то ушла бы от Дональда и просто была бы со своим сыном".

    По его словам, Мелания в ужасе от того, что теперь "все глаза прикованы к ее отношениям с мужем", и ей очень трудно.

    Ожидается, что Мелания пробудет во Флориде до конца весенних каникул сына Бэррона.

    Как сообщалось ранее, порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд) подала в суд на адвоката Майкла Коэна, который представляет интересы президента США Дональда Трампа.

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